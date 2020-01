Werkgroep: 'Spoedpost Delfzijl zal op termijn sluiten'

De geluiden dat de spoedpost in Delfzijl openblijft, zijn een wassen neus. 'Dit is een fuik waar we niet in moeten lopen', zegt de werkgroep voor het behoud van de huisartsenspoedpost Delfzijl.

Doktersdienst Groningen liet vorige maand nog weten dat de post in elk geval tot april 2021 open blijft en dat er geen plannen zijn om de post op termijn te sluiten.

Verhuizen naar Scheemda

'Daar geloven wij helemaal niets van', zegt voorzitter Janny Volmer van de werkgroep, ook raadslid namens de PvdA in Delfzijl. 'Alles is erop gericht om de spoedpost in het ziekenhuis van Scheemda te vergroten en de regionale posten te sluiten.'

De driehonderd huisartsen van de Doktersdienst waren anderhalf jaar geleden van plan om de spoedpost in Delfzijl te centraliseren in Scheemda. Dat zorgde voor veel (politiek) verzet en een handtekeningenactie in Delfzijl en Appingedam.

Daarop werd het plan aangepast, de post in Delfzijl blijft open, maar doordeweeks iets minder lang.

Opnieuw ter discussie

Toch liet Doktersdienst Groningen eerder al weten niet te kunnen voorkomen dat de post in Delfzijl in de toekomst opnieuw ter discussie komt. De huisartsen bepalen dat gezamenlijk.

Het is één van de oplossingen om iets te doen aan de steeds hogere werkdruk onder huisartsen. Steeds minder artsen starten een eigen praktijk en hoeven deze diensten te draaien.

Drie scenario's

De werkgroep gaat met Zorgbelang Groningen drie scenario's uitwerken voor een alternatief.

'We willen samen met de huisartsen in onze regio een pool opzetten om toch een spoedpost in Delfzijl te houden', zegt Volmer. 'We hebben een prachtig nieuw gezondheidscentrum aan het Plein de Molenberg waar je echo's en röntgenfoto's kunt maken. Die kun je prima gebruiken.'

75 mensen per week

De spoedpost in Delfzijl is 's avonds en in het weekend van 09.00 tot 21.00 uur geopend. Op een doordeweekse dag maken gemiddeld vijf tot zes mensen gebruik van de post. In het weekend zijn dat er 25.

Daarnaast rijdt er een artsenauto en zijn er voor acute gevallen ambulances.

