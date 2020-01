Slachtoffer vuurwerkvandalisme: 'Alsof het plafond door de knal is opgetild'

'We schatten de schade voorlopig op veertigduizend euro', zegt de eigenaar van de woning in Westerbroek die in de nieuwjaarsnacht ernstig beschadigd raakte.

Hij en zijn vrouw willen niet met naam en toenaam worden genoemd.

Kapot gegooide bierflessen

'We waren die nacht niet thuis', schetst het slachtoffer de situatie. 'We vierden oud en nieuw bij familie. Op nieuwjaarsochtend werden we gebeld dat er allemaal kapot gegooide bierflessen op de oprit lagen. Een buurman was dat aan het opruimen.'

Bij thuiskomst werd de schade goed duidelijk. 'Er bleken twee grote ramen in de achterpui stuk te zijn. Er is zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Het lijkt alsof het plafond door de knal is opgetild. Het stucwerk is hiervan beschadigd.'

Schroeiplekken

Het had nog een stuk slechter kunnen aflopen, beseffen de verbouwereerde bewoners. 'De gordijnen hebben schroeiplekken. Er had ook brand kunnen uitbreken. Gelukkig is dat niet gebeurd...'

Waarschijnlijk moet de hele achterpui worden vervangen Eigenaar van ernstig vernielde woning

Inmiddels is een deel van de schade provisorisch hersteld. Twee ramen zijn vervangen en een raam is dichtgetimmerd met een houten plaat. 'Waarschijnlijk moet de hele achterpui worden vervangen', zegt de eigenaar.

Recherche geweest

Wie er verantwoordelijk is voor de schade is niet bekend. 'De recherche is geweest en heeft onderzoek gedaan. We hebben aangifte gedaan en hopen dat er mensen zijn die iets hebben gezien in die nacht.'

