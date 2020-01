Bestuursvoorzitter De Vries van de RUG krijgt Langmanprijs

De Vries krijgt de prijs omdat hij het hele Noorden wil betrekken bij de universiteit. Met als concrete voorbeelden een vestiging in Leeuwarden en de plannen voor een vestiging in Hoogeveen. Dat laatste was voor verzekeraar TVM een reden om in de Drentse stad te blijven.

Dit actief noordelijk denken was voor de jury meer dan voldoende reden om De Vries de prijs toe te kennen.

Het is de derde keer dat de Langman Prijs is uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die over de grenzen denkt, handelt, bestuurt of onderneemt. En op ie manieer impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en economische ontwikkeling. De prijs is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, de organisator van de grootste nieuwjaarsreceptie in Noord-Nederland.

Minister Bruins

Bij de receptie was, naast een aantal ondernemers en bestuurders, de minister van Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins te gast. Hij ging samen met gezondheidsgoeroe Faya Lourens, 'brein' deskundigen Jeroen Stek en Irma van Steijn en basketballer Thomas Koenis een discussie aan over het thema 'Een gezonde basis voor prachtig ondernemerschap'.

Langmanprijs

Harrie Langman was als minister van groot belang voor Noord-Nederland. De Fries was als minister van Economische Zaken begin jaren zeventig van de vorige eeuw verantwoordelijk voor de steun aan de economisch zwakke regio's Limburg en het Noorden.

Hij gaf ook de aanzet tot de verhuizing van rijksdiensten naar de noordelijke regio. Later stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden. In 2018 was Gebiedscoöperatie Westerkwartier de winnaar.

