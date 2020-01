Moeder mishandelt dochter en vriendje vanwege zuigzoen

De vrouw heeft in juli vorig jaar haar 14-jarige dochter en een 16-jarige jongen mishandeld, nadat ze de twee betrapte in de slaapkamer van het meisje.

De vrouw kwam op de bewuste dag thuis toen ze de twee betrapte. Haar dochter had een zuigzoen in haar nek. Bij het aantreffen van de twee werd ze woedend en gaf de jongen een klap. Vervolgens deed ze de deuren van het huis op slot en belde een vriend. Pas toen de vriend arriveerde kon de jongen vertrekken.

Slaan met een laptopsnoer

Ook de dochter moet het ontgelden. Als straf wilde ze het lange haar afknippen van haar dochter, iets waar de tiener erg trots op is. Toen dat niet lukte, omdat het meisje haar handen op haar hoofd hield, om haar haar te beschermen, sloeg ze haar meerdere malen met het snoer van een laptop op haar armen en benen. De dochter vluchtte het huis uit naar een buurvrouw waar ze 112 belde.

'Forse straf op z'n plek'

Hoewel de moeder, die van oorsprong uit Afghanistan komt, het een corrigerende tik noemt, ziet officier van justitie het toch anders.

'Er is hier veel meer gebeurd dan een opvoedende tik. De verwondingen liegen er niet om. Ik heb de striemen op elk ledemaat gezien en dat zegt genoeg. Laat ik het daar op houden. Vervolgens hebt u haar plukken uit het haar geknipt. Het haar dat haar zo geliefd was. Dat is vernederend.'

De officier vindt daarom 'een forse straf op zijn plaats' en eist een taakstraf van 80 uur met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Ook moet de vrouw zich laten behandelen en krijgt ze een meldplicht. De proeftijd, die wordt geëist is kort, namelijk een jaar. Dit omdat de vrouw graag de Nederlandse nationaliteit wil. Op het moment dat je voor de rechter komt, wordt dit afgewezen en kan je het pas vijf jaar nadat de proeftijd is afgelopen opnieuw aanvragen.

'Verzoek tot naturalisatie doet er niet toe'

De politierechter gaat mee in de eis, maar legt wel een proeftijd van twee jaar op. 'Wat er hier is gebeurd, is zo ernstig dat er natuurlijk een forse straf moet komen en ook een proeftijd van twee jaar. Om eerlijk te zijn doet het er voor mij totaal niet toe dat u een verzoek tot naturalisatie heeft gedaan. De regels zijn er om te kijken of iemand slechte dingen heeft gedaan. Dat er dan vijf jaar wordt gewacht, is omdat ze eerst eens willen kijken hoe het gaat.'