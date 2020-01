Burgemeester Appingedam: 'Er wordt enorm veel veerkracht van mensen gevraagd'

'Er wordt enorm veel veerkracht van de mensen gevraagd. Dat raakt me, ik merk dat in de gesprekken die ik heb', zei Wiersma donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

Hart onder de riem

In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam worden de komende jaren ruim vierhonderd woningen gesloopt en herbouwd vanwege de versterking. De eerste bewoners zijn al verhuisd naar een nieuwe of tijdelijke woning. De sloop start over enkele weken.

'Ga er maar aan staan: dat je moet verhuizen, vaker dan één keer, de bouwoverlast... Als u de spanning teveel wordt, aarzel dan niet om naar ons toe te komen', zegt Wiersma, die daarmee de gedupeerden een hart onder de riem wil steken.

Rijk aan zet

Ondanks dat het 'treintje' in zijn stad dit jaar op gang komt, blijft de versterkingsopgave het volgens Wiersma een hoofdpijndossier:

'Het aantal woningen dat geïnspecteerd is en waarvoor een versterkingsadvies wordt opgesteld, blijft sterk achter de ambitie én de verwachting. Het is vooral aan het Rijk om de zo gewenste versnelling aan te brengen.'

Waardering voor evenementen

Wiersma is donderdag precies honderd dagen waarnemend burgemeester van Appingedam. In zijn toespraak roemt hij de vele evenementen van de stad, waaronder Dickens in Daam, het papiercorso, Bie Daip, Winterwarm en de Sinterklaasintocht.

'Grote waardering is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die helpen om al die evenementen tot een succes te maken. Dit alles maakt Appingedam tot een krachtige, vitale, bruisende stad waar we trots op zijn.'

Strijd met criminelen

Oud-burgemeester Anno Wietze Hiemstra zette vorig jaar de aanval in op ondermijning: de groeiende verwevenheid van de criminaliteit met de samenleving. Ook Wiersma wil een vuist maken tegen stiekeme wietzolders, gedwongen prostitutie of andere vaak onzichtbare criminaliteit:

'Ik heb hier een winkelwagenmuntje met het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem. Dit muntje wordt breed verspreid. U weet vaak meer of ziet verdachte situaties. Ik doe vanavond een beroep op iedere Damster om verdachte situaties te melden.'

Herindeling

Het was de laatste nieuwjaarsreceptie van de gemeente Appingedam. Op 1 januari 2021 jaar gaat Appingedam samen met Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Lees ook:

- Burgemeester Appingedam gaat strijd aan met onzichtbare criminaliteit