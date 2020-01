Inmiddels gestopte judoka en manege winnen Damster waarderingsprijzen

De onderscheidingen werden donderdagavond uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Nederlands kampioen

Boneschansker (20) was drie jaar op rij Nederlands kampioen judo geworden bij de junioren. Hij woonde en trainde enige tijd bij het Nederlands topsportcentrum Papendal, vlakbij Arnhem.

Afgelopen september is hij gestopt met zijn topsportcarrieère, omdat hij er geen plezier meer in had.

Grunneger toal

Winnaar bij de categorie persoon is Nico Torrenga, schrijver van blijspelen en kluchten in het Gronings. Bij de Pervinzioale Grunneger schriefwedstrijd heeft hij afgelopen jaar de eerste prijs gewonnen in de categorie Proza. Volgens de jury zet Torrenga met zijn toneelstekken de Groninger taal in de spotlights.

Muziekeducatie

Het Damster Stedelijk Harmonie Orkest (DSHO) en het Slagwerkensemble Appingedam (SEA) begonnen vijf jaar geleden met een gezamenlijke opleidingscommissie. Daarmee zorgen de verenigingen er volgens de jury voor dat muziekeducatie ieder jaar weer op de kaart staat in Appingedam.

Eerste certificaat

Manege de Veenhoeve won in de categorie bedrijf. Het heeft in oktober als eerste in de provincie Groningen een 5-sterren-certificaat ontvangen. Dat houdt in dat de manege garant staat voor de kwaliteit van de paarden, tuigage, de accommodatie en instructie.

Positief op de kaart

De waarderingsprijzen worden sinds 2010 uitgereikt door de gemeente Appingedam. Ze gaan naar een persoon, groep, bedrijf en jongere die een actieve bijdrage leveren om de stad Appingedam op een positieve manier op de kaart te zetten.

