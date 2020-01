Volledig vuurwerkverbod in Groningen lijkt nog ver weg

De drie partijen hebben samen 15 van de 45 zetels in de gemeenteraad. Willen ze net als Rotterdam en Amsterdam een algeheel vuurwerkverbod, dan hebben ze zeker twee andere partijen nodig om dat voor elkaar te krijgen.

Meer vuurwerkvrije zones

Bij de PvdA, net als GroenLinks een coalitiepartij, lijken de drie de meeste kans te maken. 'Als blijkt dat er meer nodig is dan een verbod op knal- en gevaarlijk (sier)vuurwerk om oud en nieuw een veilig feest te laten zijn, is dat wat er moet gebeuren', zegt Julian Bushoff van de PvdA.

De sociaaldemocraten zien, als het niet tot een totaalverbod op vuurwerk komt, vooral wat in het uitbreiden van het aantal vuurwerkvrije zones. Afgelopen jaar waren dat er tien.

Landelijk verbod effectiever

Mocht de PvdA bij GroenLinks, Partij voor de Dieren en Student&Stad aansluiten, dan zijn er nog twee zetels nodig om een vuurwerkverbod af te dwingen. Maar dat wordt erg lastig.

'Er is echt actie nodig', zegt Gerben Brandsema namens coalitiepartij ChristenUnie in Groningen. 'Maar over een lokaal vuurwerkverbod hebben we onze twijfels. Een landelijk verbod is namelijk een stuk duidelijker te communiceren. Bovendien is vuurwerk in dat geval ook niet meer te koop, en bij een lokaal verbod wel.'

'Vuurwerkverbod lost probleem niet op'

D66, ook een coalitiepartij, ziet helemaal niets in een totaalverbod op vuurwerk.

'Dat lost het probleem van illegaal vuurwerk afsteken namelijk niet op. Je straft de mensen die op een veilige en verantwoordelijke manier van vuurwerk genieten op oudejaarsavond', zegt fractievoorzitter Berndt Benjamins.

De sociaalliberalen willen, net als de PvdA, mogelijk wel extra vuurwerkvrije zones. 'We moeten het vuurwerkgebruik inperken. Als de financiën het toestaan willen we eveneens dat de gemeente centrale, veilige vuurwerkshows gaat faciliteren.'

Meer vuurwerkshows

De vuurwerkshow die op 1 januari in Ten Boer werd gehouden mag wat Marjet Woldhuis (100% Groningen) in meer wijken in de gemeente worden gehouden. Zij ziet daar meer in dan in het houden van een centrale vuurwerkshow. Het moet wat haar betreft de overlast in de wijken verminderen.

'De show in Ten Boer kost 10.000 euro aan belastinggeld. Als je, bijvoorbeeld in Hoogkerk en Paddepoel, ook vuurwerkshows gaat houden breng je het vuurwerk naar die mensen toe. Iemand uit Hoogkerk gaat echt niet op zijn fietsje stappen om op het Hoofdstation naar een vuurwerkshow te kijken.' Al het consumentenvuurwerk verbieden is wat Woldhuis betreft geen optie.

Mafkezen

Ook de Stadspartij van Amrut Sijbolts is voorstander van vuurwerkshows in de wijken. 'Een verbod op zwaarder vuurwerk zien wij wel zitten, maar we zijn niet meteen voor een algeheel vuurwerkverbod zolang er onvoldoende middelen zijn voor handhaving.'

'Sommige mafkezen laten elk jaar opnieuw zien dat ze niet met vuurwerk om kunnen gaan. Dat er iets moet veranderen is duidelijk', zegt Sijbolts.

Rechtse partijen: gedragsverandering

De rechtse partijen in de gemeenteraad zien, net als de Stadspartij, vooral wat in het aanpakken van raddraaiers die overlast veroorzaken. 'Een algeheel vuurwerkverbod gaat wat ver', vindt René Bolle (CDA).

'Een verbod is niet de heilige graal van alles', voegt Ietje Jacobs (VVD) toe. Haar partij stemt in Rotterdam en Amsterdam wel voor een vuurwerkverbod. Landelijk is er discussie binnen de partij: de Tweede Kamerfractie is vooralsnog tegen een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

'Relatief rustige jaarwisseling'

Jacobs ziet überhaupt geen reden voor een algeheel verbod, omdat er volgens haar een relatief rustige jaarwisseling is geweest in Groningen. De gemeente heeft daarover trouwens nog geen cijfers bekendgemaakt.

'Het is wel een goed idee om te praten over vuurwerkzones in bepaalde wijken', voegt Jacobs toe.

'We leveren al te veel vrijheid in'

Ook voor PVV-voorman Ton van Kesteren is een vuurwerkvrije gemeente geen oplossing voor de vuurwerkoverlast.

'Er moet worden opgetreden tegen vernielingen en brandstichtingen: lik-op-stuk-beleid dus, in plaats van een verbod. In geval van drankmisbruik leg je de samenleving ook niet volledig droog. We leveren al te veel vrijheid in: voordat men er erg in heeft kunnen we spreken van een dictatuur.'

Verkooptijd beperken

De SP, die landelijk wel knal- en gevaarlijk siervuurwerk wil verbieden, heeft in Groningen het idee om de verkooptijd te beperken. Nu mag vuurwerk op 29, 30 en 31 december verkocht worden, of, als één van die dagen een zondag is, ook op de 28ste.

'We willen dat je bijvoorbeeld pas vuurwerk kan kopen op de 30ste of de 31ste', zegt Jimmy Dijk, de fractievoorzitter van de Groningse SP. De partij overweegt ook een uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones, en wil sowieso meer agenten.

Burgemeester: knalverbod voorlopig voldoende

Burgemeester Schuiling zei afgelopen maandag een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen 'voor eerst' voldoende te vinden. 'Dat vuurwerk zorgt ook voor de grootste ergernis.'

Een meerderheid van de Tweede Kamer is sinds maandag ook voor een landelijk verbod op deze soorten vuurwerk.

Lees ook:

- 'Maak hele gemeente Groningen vuurwerkvrij'