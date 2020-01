Skaten tussen de pallets en bananendozen: 'Dit is zo super cool!'

'Dit is echt extreem belangrijk. In de winter is het altijd super koud, nat en glibberig. Daar hebben we nu geen last meer van', zegt de 22-jarige skateboarder David Witsel.

'Jeminee, lang geleden!'

Het verlangen naar een eigen, overdekte skatebaan begint vijf jaar geleden. Op dat moment lopen bij jongerencentrum 't Spoor meerdere fanatieke skaters rond. Buiten kunnen zij overal terecht, binnen is nergens plek. Gesprekken met allerlei partijen volgen, van de gemeente tot boeren die een lege schuur hebben. Maar het leidt tot niks.

Tot enkele weken geleden. Kimberly Bond, zelf jongerenwerker bij JC 't Spoor, wordt in contact gebracht met iemand van leer- en werkbedrijf Afeer. 'Wij gingen met elkaar in gesprek en daarna is het plan uitgewerkt. In het begin was er toch een beetje argwaan, want je praat toch over jongeren die in een loods van een bedrijf zijn. Maar dat negatieve beeld verdween toen de jongeren met het personeel van Afeer in gesprek gingen', zegt Bond.

En zo komt na jaren hopen een wens in vervulling. Bond: 'Ik zag aan de datum van onze groepsapp dat we hier vijf jaar geleden mee begonnen zijn. Jeminee, dat is lang geleden. De jongeren waren uitzinnig van vreugde. Ik kreeg direct appjes: Kim, dit is zo super cool!'

Bananendozen en pallets

Het is geen enorme ruimte met halfpipes en andere elementen waar de skaters op kunnen stunten. Links staan bananendozen, in het midden lage pilaren en achterin de loods liggen pallets. Bond: 'De ruimte wordt overdag gebruikt voor heftruckles, 's avonds mogen de jongeren erin.'

Het klinkt niet direct als skatebaan, maar één onderdeel is essentieel: de vloer. Witsel: 'Die is echt perfect. Het is glad beton, daar kun je met de kleine wieltjes goed op skaten.'

Overlast

Het overdekt skaten is voor de jongeren belangrijk, maar meerdere inwoners van Winschoten zullen ook opgelucht ademhalen. Skateboards kunnen nogal wat geluid maken.

Bond: 'Er was hier en daar wel wat overlast, dat klopt. Stel je maar voor hoe het klinkt als een skateboard over klinkers heen gaat. Mijn moeder woont in de Langestraat in Winschoten. Dan hoorde je de skaters van ver al aankomen, haha.'

Witsel is het met haar eens: 'Wij merkten ook dat mensen er last van kregen, maar wij konden gewoon echt nergens anders naartoe.'

Dankbaar

Dat is nu dus verleden tijd, vooral omdat de gemeente en Afeer de jongeren uit de brand helpen. Afeer stelt de loods beschikbaar, Oldambt legt geld op tafel. Het gaat om drieduizend euro dat wordt betaald uit het potje voor burgerinitiatieven. Dat potje is speciaal bedoeld voor dit soort plannen. Van het geld worden verplaatsbare elementen aangeschaft, waarmee de skaters trucjes kunnen doen.

Bond: 'Wij zijn heel erg dankbaar. Dat zij dit willen doen betekent voor mij ook heel veel. De jongeren hebben zo hard hun best gedaan. Het is fijn dat zij gehoord worden, dat gevoel hebben ze nu ook.' Witsel: 'Ik wil de gemeente en Afeer bedanken, dit is echt tof.'

De jongeren kunnen in elk geval tot en met april in de loods terecht. Dan wordt gekeken of het van alle kanten goed bevalt.