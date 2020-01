Lopend Vuur: Mijn auto is doorgaans een tweedehands

Als je een auto koopt, koop je dan een nieuwe of een tweedehands? Occasions zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden.

Reden is de stijgende vraag naar die auto's. Dat meldt de Telegraaf. Het is het tweede jaar op rij dat de prijzen van occasions flink omhoog gaan.

Uit cijfers van Autoscout24 blijkt dat de gemiddelde occasionprijs 15.654 euro is. Een stijging van 6,3 procent. In 2018 was er al een stijging van 7 procent.

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze Facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Luchtfietserij?

'De hyperloop is luchtfietserij' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 5.669 stemmers was 52 procent het daarmee eens. 48 procent oneens.