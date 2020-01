Steun in raad voor doorfietsroute tussen Groningen en Assen

In onze provincie ligt het grootste deel van het fietspad er al.

Volgens RTV Drenthe wordt nog dit jaar gestart met de aanleg van het fietspad op Drentse grond. Daarvoor heeft Assen een provinciale subsidie van 4,8 miljoen euro tot zijn beschikking gekregen. Voor de aanleg trekt de gemeente samen op met de provincie.

Forenzen

De fietssnelweg, die in september vorig jaar de naam Groene As kreeg, is vooral bedoeld voor forenzen tussen Groningen en Assen die de auto liever willen laten staan.

In Groningen heeft alleen de aanleg van het laatste stuk fietspad, naar Hoofdstation Groningen, nog wat voeten in de aarde. Het deel van het fietspad in de gemeente Tynaarlo is ook al in een vergevorderd stadium. De lengte van het fietspad is in totaal dertig kilometer.

Groei

Wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen schat in dat er zo'n vijfhonderd forenzende fietsers gebruik gaan maken van de fietssnelweg. In de toekomst verwacht de wethouder veel meer gebruikers op de Groene As.

'De fiets in combinatie met het openbaar vervoer is ontzettend aan het groeien', zegt Vlieg. 'Wij gaan mee in deze beweging, dit is een investering in de toekomst. En ik heb er hoge verwachtingen van.'

