Talentvolle veldrijder Brinkman gaat voor podium bij NK

Joost Brinkman houdt van koersen in de modder. De 16-jarige veldrijder uit Noordlaren is regerend Nederlands kampioen bij de nieuwelingen. Zondag staat hij aan de start van het NK voor junioren.

'Mijn doel is om op het podium te komen en het is ook mogelijk om te winnen', vertelt Brinkman twee dagen voor de titelstrijd.

Rugnummer vol modder

Veel zal afhangen van het parcours in het Brabantse Rucphen. 'Ik rijd het liefst als het een beetje sompig is en dus zwaar. Zoals het er daar nu bij ligt, komt het aan op veel power. Dat ligt mij ook wel, maar het liefst rijd ik rond met een rugnummer dat door de modder niet meer te zien is. Dat vind ik het mooie aan de sport.'

Selectie

Brinkman werd door bondscoach Gerben de Knegt geselecteerd voor de nationale selectie bij de junioren. De groep bestaat uit tien talentvolle renners. Per wedstrijd doen er zes veldrijders mee en Brinkman zat er elke keer bij. Behalve rondom de kerstdagen, toen hij ziek was.

Niet meegevallen

De overstap naar de andere categorie valt hem nog niet mee. 'Ik wil niet zeggen dat het een klap in m'n gezicht is, maar bij de junioren strijd ik nu voor een plek bij de eerste tien. Terwijl ik bij de nieuwelingen regelmatig op het podium stond. Het seizoen is me tot dusver dan ook een beetje tegengevallen. Met de zestiende plaats bij de wereldbeker in Koksijde was ik trouwens wel tevreden', stelt hij.