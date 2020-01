Hoge klasseringen voor Menso Alting en Alfa-college in Keuzegids

ROC Menso Alting en het Alfa-college scoren hoge ogen in de Keuzegids mbo 2020, die studenten moet helpen bij hun keuze voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het christelijke Menso Alting in Groningen staat tweede op de lijst van beste roc's (regionale opleidingscentra) van ons land, met 69,5 punten.

Administratie en verpleging

Daarmee is de school opnieuw de best scorende roc van Noord-Nederland. Landelijk gezien doet alleen het reformatorische Hoornbeeck College in onder meer Kampen en Amersfoort het beter, met 78,5 punten.

ROC Menso Alting blinkt vooral uit in opleidingen op het gebied van kantoor & administratie en verpleging, zo blijkt uit de keuzegids.

Opvallende stijger

Het Alfa-college eindigt met 67 punten als vierde op de ranglijst van beste roc's en is daarmee volgens de samenstellers een opvallende stijger.

Het lukt leerlingen op het Alfa beter om het eerste jaar door te komen en op tijd hun diploma te halen. De eerdere negatieve beoordeling van de onderwijsinspectie is inmiddels omgezet in een plus.

De best scorende opleidingen van het Alfa-college zijn die voor medisch assistent, kapper en installatie- en servicetechniek. Bij de ict-opleidingen is er juist werk aan de winkel; daarover zijn de studenten zelf uitgesproken negatief.

Noorderpoort

Het Noorderpoort (64,5 punten) eindigt met een elfde plaats in de subtop. Maar het Noorderpoort telt wel vier opleidingsrichtingen die zijn betiteld als 'topopleiding'. Bij het Alfa zijn dat er drie, bij het Menso Alting twee.

Best scorende opleidingen bij het Noorderpoort zijn die voor verpleegkunde, medisch assistent, scheepvaart en artiest (drama, dans, musical en muziek). Over die laatste opleiding was afgelopen najaar veel te doen: de opleidingsrichtingen drama en musical verdwijnen in 2021 uit Groningen.

Het minst doen de mode-opleidingen het: op bijna alle punten hebben de studenten kritiek. Ook over de opleidingen tot leidinggevende en ondernemer zijn de studenten niet enthousiast.

AOC Terra

'Groene school' AOC Terra, dat veelal agrarische opleidingen aanbiedt, is niet opgenomen in de lijst met brede mbo-scholen.

Volgens de Keuzegids scoort het Terra over het algemeen slechter dan groene scholen elders in het land. Studenten van het Terra beoordelen de kwaliteit van de lessen en docenten als onvoldoende. Ook zijn ze ontevreden over de toetsing van de lesstof en loopbaanvoorbereiding.

Prestaties en studentenoordeel

De Keuzegids vergelijkt de onderwijsinstellingen aan de hand van verschillende criteria. Zo is gekeken naar prestaties. Die worden afgemeten aan hoeveel studenten het tweede jaar halen en hoeveel er na vier jaar een diploma op zak hebben.

Daarnaast beoordeelden studenten zaken als de kwaliteit van de lessen en docenten, toetsen, de stages en werkplekken, het schoolklimaat en de manier waarop zij worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

