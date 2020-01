Tou Eem... We gaan de gedragsregels op Facebook aanscherpen

'De kogel had niet door de kerk gemoeten, maar door de kop van die jandoedel die deze maatregel bedacht heeft.' Of: 'Zeur niet kutwijf'. 'Ophangen dat tuig.'

Het zijn maar een paar willekeurige voorbeelden van reacties die mensen op onze Facebook-pagina plaatsen. Als je dit soort teksten uitkraamt op straat, zouden mensen daar vreemd tegenaan kijken. 'Gaat het wel goed met je?'

Anoniempjes

En we hebben het niet alleen over anoniempjes. Mensen wensen elkaar de meest vreselijke dingen toe. Terwijl we op hun eigen profielpagina foto's van een gelukkig gezinnetje zien. Af en toe vallen onze social-redacteuren van hun stoel van verbazing bij het zien van zoveel tegenstrijdigheid.

Op social media gelden kennelijk andere fatsoensregels dan op straat. Op onze eigen Facebookpagina treedt een verharding op, met name in het afgelopen jaar. We zien het bij gepolariseerde discussies. Zwarte Piet, klimaatmaatregelen en immigratie waren er al. De boerenprotesten zijn daar bij gekomen.

Praat hierover met ons mee

Op maandag 13 januari publiceren we een dag geen nieuwsberichten op onze Facebookpagina. In plaats daarvan zenden we twee keer live uit op Facebook. Ten eerste om het probleem aan de orde te stellen en ten tweede om samen met ons publiek te discussiëren over hoe het wél moet. We beginnen om 11:00 uur. Hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen Jan Brouwer geeft uitleg over waar de juridische grens ligt. Op maandag 13 januari publiceren we een dag geen nieuwsberichten op onze Facebookpagina. In plaats daarvan zenden we twee keer live uit op Facebook. Ten eerste om het probleem aan de orde te stellen en ten tweede om samen met ons publiek te discussiëren over hoe het wél moet. We beginnen om 11:00 uur. Hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen Jan Brouwer geeft uitleg over waar de juridische grens ligt. Om 19:00 uur gaan we graag in gesprek met jou over het 'grijze' gebied. We leggen een aantal stellingen voor in de livestream via Facebook. We bespreken deze met Annemarie Heite (bekend van het aardbevingsdossier en zeer actief twitteraar) en Willem Groeneveld (journalist Stadsblog Sikkom) en onze eigen redactieleden. Je kunt zelf actief deelnemen aan beide discussies via de reacties en tijdens de avonduitzending ook telefonisch (050-3188288).

Ontgelden

Mensen die wat nuance in een discussie proberen aan te brengen, moeten het ontgelden. Ze krijgen de hoon van beide kanten over zich heen. Het leidt ertoe dat deze middengroep, die nog steeds veruit de grootste is, steeds vaker uit het veld stapt. Zij hebben geen zin meer om middelpunt te zijn van een mondelinge schoppartij.

Ja, het is gelukkig een kleine minderheid. Maar wel een luidruchtige minderheid die het voor de rest verpest en die de toon in discussies in toenemende mate bepaalt. 'Typtokkies' noemen we ze hier wel eens.

Op een voetbalveld staat een scheidsrechter die de spelregels bewaakt. Wij hebben natuurlijk social-redacteuren die waar nodig ingrijpen. Maar als overal op het veld duw- en trekpartijen ontstaan, is er geen houden meer aan. We zien dat niet alleen bij ons, ook andere media en bedrijven en instellingen worstelen ermee.

Respectvol

Voorwaarts. Wat gaan we er aan doen om onze social-kanalen weer tot een 'veiliger speelveld' te maken?

Vooropgesteld: nog steeds zijn de meeste reacties op onze social-kanalen respectvol. Mensen houden ook ons een waardevolle spiegel voor: stellen ons vragen over de manier waarop wij verhalen brengen en zetten ons en anderen daarmee aan het denken. Het leidt tot betere berichtgeving. Ook komen er waardevolle tips binnen van Groningers die aandacht voor iets willen. Door van onze Facebookpagina weer een 'veilige' omgeving te maken, willen we juist deze groep mensen weer een stem geven.

Wat gaan we doen?

We gaan strenger modereren. We openen een nieuwe Facebookgroep waar al onze verhalen in komen te staan. Je kan pas in de groep als je je aanmeldt en een aantal fatsoensregels onderschrijft. Overtreders worden uit de groep gezet.

Op onze algemene pagina blijft reageren wel mogelijk, maar worden reacties die niet door de beugel kunnen sneller verwijderd. En worden typtokkies bij ernstige overtredingen geblokkeerd

We gaan in gesprek met onze achterban over de vraag wat nog geoorloofd is en wat niet. Er bestaat nogal een grijs gebied waar wij mee worstelen eerlijk gezegd. Pittige discussies moeten mogelijk blijven. Waar moet de grens liggen wat jullie betreft?

In de afgelopen tijd hebben we bij Noord de nodige vragen gekregen over hoe wij omgaan met Facebook, hier volgen er een paar:

Waarom gaan jullie niet gewoon van Facebook af? Zo'n prettig bedrijf is het immers niet met privacy en zo…

We zitten op Facebook omdat een groot deel van ons publiek daar ook zit en er ook veel plezier uit haalt. We hechten aan het gesprek dat we via Facebook met de Groningers hebben, bijvoorbeeld via de groepen 'Groningen Sterk!' of 'Vrienden gezocht'. Maar er is zeker een grens, we blijven ons constant afvragen of we nog ergens aanwezig moeten zijn of dat we voor een ander platform moeten kiezen.

Ik zie ook wel eens een zogenaamde Topfan van jullie ernstig uit de bocht schieten.

Topfans worden niet door ons aangewezen maar door Facebook zelf, wij hebben daar geen invloed op.

Waarom worden stuitende of beledigende opmerkingen niet standaard weggehaald?

Onder sommige van onze berichten staan meer dan duizend reacties. Ook reageren mensen soms nog op oudere verhalen waardoor ze bij ons van de radar verdwijnen. Dat maakt het voor ons lastig om tijdig in te grijpen. Daarbij is er een groot 'grijs gebied'. Wat voor de één beledigend overkomt, is voor de ander reden om een 'hartje' te geven. Waar ligt die grens nou precies? Met die vraag gaan we aan de slag, samen met onze volgers.

Alsof RTV Noord zelf een heilig boontje is, jullie maken zelf ook foute inschattingen.

Dat laatste is zeker waar, wij slaan de plank ook wel eens mis. We gaan ook niet vanuit een ivoren toren aan mensen uitleggen hoe ze zich moeten gedragen, we willen alleen een veilige omgeving creëren op de pagina's waar wij zelf over gaan. Scheldpartijen, bedreigingen en persoonlijke aanvallen horen niet bij ons.

Het is toch aan Facebook zelf om reacties te verwijderen?

Ook, maar het is ook zo dat wij zelf een verantwoordelijkheid hebben voor wat er op onze pagina's gebeurt.

Is dit wel nodig? Zijn jullie niet gewoon te overgevoelig?

Geloof ons, we hebben in de loop der jaren best een dikke huid gekregen. 'En een dikke kont!', zoals onlangs één van onze volgers een RTV Noord-collega toebeet.

Word hier lid van de nieuwe Facebookgroep.

Hartjes aan iedereen!