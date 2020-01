Tolken en vertalers leggen werk 'zo lang als nodig' neer

'Het gaat niet alleen om de tarieven', zegt Azóuz Ifzáren namens zijn beroepsgroep. 'Al is dat natuurlijk óók belangrijk.'

Ifzáren doet onder meer werk voor de politie Noord Nederland.

Tarieven uit 1981

Geregistreerde tolken en vertalers werken in feite nog voor tarieven die in 1981 wettelijk zijn vastgesteld. 'En velen werken voor nóg lagere tarieven dan dat. Waarom we dat doen? Dat willen we eigenlijk ook niet. Maar daar worden we toe gedwongen.'

Hoe hoog die tarieven zijn? '43 euro per uur', zegt Izfáren, 'maar daar kun je als ondernemer natuurlijk geen brood van kopen. We moeten vaak ver reizen, om ergens een half uurtje te kunnen vertalen.'

Kerntaken

Ooit was beëdigd vertalen een kerntaak van de overheid, zegt Izfáren. 'Maar dat hebben ze overgedaan aan het bedrijfsleven. Moet je natuurlijk nooit doen, want dit soort beroepen is essentieel voor een rechtstaat.'

In het bedrijfsleven gaat het vooral om winst maken, weet Izfáren, die ziet dat veel van zijn vakgenoten afhaken, omdat er te weinig wordt verdiend. 'En de oplossing die men daarvoor heeft, is om genoegen te nemen met vertalers die van minder hoog niveau zijn. Een slechte zaak.'

Zo lang als nodig is

De tolken en vertalers leggen vanaf maandag hun werk voor onbepaalde tijd neer. Hoe lang ze het denken vol te houden? 'Zo lang het nodig is', zegt Izfáren strijdbaar. 'En als het niet helpt, volgen andere acties.'

