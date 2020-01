UMCG-arts: 'Deze insulinepomp is een doorbraak'

'Dit is een doorbraak voor suikerpatiënten.' UMCG-arts Peter van Dijk is opgetogen over een nieuw type insulinepomp, die in Amerika is ontwikkeld en nu ook beschikbaar is in de Benelux. Het UMCG heeft de primeur.

'Het voordeel van deze pomp is dat hij zelf meet of de suikerspiegel te hoog of te laag is, en daar zelf de insulinetoevoer op afstelt', legt Van Dijk uit. 'Voor patiënten die moeite hebben hun suikerspiegel op orde te krijgen, is dit een uitkomst. Voor hen betekent dit een aanmerkelijke verbetering van kwaliteit van leven.'

Hoe werkt het?

Het apparaat bestaat uit twee delen. De patiënt krijgt op de huid een sensorplaatje, zo groot als een champignonschijfje, met daaraan een buisje (canule) dat in het lichaam is aangebracht. De gemeten bloedsuikerwaarden wordt via een beveiligde draadloze verbinding doorgestuurd naar een kastje.

In dat kastje zit een ampul met insuline, die via een slangetje in het lichaam wordt toegediend. Het apparaat berekent dus zelf de benodigde hoeveelheid. De patiënt heeft er geen omkijken meer naar.

Het kastje met bijbehorende sensor (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)



Type 1 en type 2

Het kastje is met name bedoeld voor patiënten met diabetes type 1. Van Dijk: 'Deze groep heeft vaak op jonge leeftijd al te maken met diabetes. Hun alvleesklier functioneert niet meer, waardoor hun lichaam geen insuline kan aanmaken. Deze patiënten moeten altijd direct insuline krijgen, als dat nodig is.'

Het nieuwe apparaat is in principe ook geschikt voor patiënten met diabetes type 2, in de volksmond ook wel 'ouderdomssuiker' genoemd. 'Maar dit type is gerelateerd aan levensstijl en over het algemeen goed te behandelen met tabletten. Zij hebben deze insulinepomp daarom niet nodig', zegt Van Dijk.

Stevige lobby

Zes patiënten hebben sinds deze week de nieuwe pomp. Daar ging een stevige lobby aan vooraf. 'Voordat het zover was, moesten we eerst het vertrouwen winnen', vertelt de UMCG-arts. 'Vertegenwoordigers van de fabrikant zijn een aantal keren overgevlogen om te komen kijken in ons diabetescentrum. Ze waren onder de indruk van onze expertise. Ons enthousiasme heeft ook wel geholpen, denk ik.'

Kosten

Aan de nieuwe insulinepomp hangt een prijskaartje - 'rond de acht- of negenduizend euro' - maar de meeste zorgverzekeraars zijn bereid de kosten te vergoeden. De gezondheid van de patiënten is erbij gebaat en bovendien hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk is de pomp in de loop van het jaar ook bij andere diabetescentra in het land beschikbaar.

Wat is diabetes? Volgens het Diabetes Fonds heeft ongeveer één op de veertien Nederlanders (ruim 1,2 miljoen mensen) diabetes, in de volksmond suikerziekte genoemd. De bekendste vormen van de ziekte zijn diabetes type 1 en type 2. Negen van de tien suikerpatiënten hebben diabetes type 2. Bij iemand met diabetes kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer in evenwicht houden, door problemen met het hormoon insuline. Een te hoge bloedsuikerspiegel kan leiden tot een hyper, een te lage tot een hypo. En die kunnen leiden tot ernstige lichamelijke problemen, als ze niet tijdig herkend worden. Waardoor de ziekte precies ontstaat, is niet bekend. In deze video van het Diabetesfonds wordt uitgelegd wat diabetes precies is:



