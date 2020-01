Zoon U2-zanger op Groninger popfestival Eurosonic

De twintigjarige Hewson heeft het bepaald niet van een vreemde. Sinds 2012 timmert de zoon van Bono als muzikant aan de weg. Met een paar vrienden vormt hij een band die sinds 2015 als Inhaler door het leven gaat.

Begin vorig jaar bracht de band de eerste single uit, It won't always be like this, en onlangs scoorden ze een hit met My honest face.

Veertig jaar geleden U2 in Vera

De vergelijking met zijn legendarische vader ligt voor de hand. Niet alleen is Elijah de frontman van de band; ook de muziek van Inhaler klinkt als een jonge U2.

De recensie van het Nieuwsblad van het Noorden van de eerste keer U2 in Vera:



Veertig jaar geleden stond de toen 20-jarige Bono met U2 voor 180 man op het podium van Vera. Zijn even oude zoon presenteert zich komende woensdag op een ander Groninger podium.

Bono nog niet op de gastenlijst

Volgens Peter Sikkema van Eurosonic/Noorderslag heeft Bono zich nog niet gemeld voor een bezoek aan het concert van zijn zoon. Inhaler, met Eli Hewson, is woensdagavond te zien op het hoofdpodium in Huize Maas in de Stad. De aanvang is 23.45 uur.

Lees ook:

- Poppodium Vera viert 120-jarig bestaan: 'Wij boeken alleen de besten'