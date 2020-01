Bevers gaan nu écht 'on air' (hoopt het Groninger Landschap)

'Ik durf het bijna niet te zeggen, maar op dit moment lijkt het al wekenlang goed'. Aan het woord is natuurbeheerder Alwin Hut van het Groninger Landschap. Het onderwerp: de familie bever in een burcht bij het Zuidlaardmeer, waarin camera's zijn opgehangen.

Mensen kunnen het zich misschien nog herinneren: twee jaar geleden liet het Groninger Landschap drie camera's plaatsen in en bij de burcht. Het was voor het eerst dat bevers in het wild voor iedereen via beeld te volgen waren.

Een paar uur

In 2018 lukte dat alleen de eerste paar uur. De bevers vertrokken al snel uit de kamers waar camera's hingen. Op vanaf dat moment werden er vooral spinnen en een enkele muis gespot door de camera's.

Vorig jaar bleven de bevers iets langer poseren voor het oog van iedereen die maar wilde kijken, maar ook toen was het al snel gedaan met de pret. Het publiek kon volgen hoe de ruimtes waarin de camera's hingen langzaam vervielen tot zelfs voor bevers onbewoonbare kamers. Van de bevers zelf geen spoor.

Goede hoop

Maar nu is het Groninger Landschap vol goede hoop.

'We kunnen ze nu al wekenlang volgen', constateert Hut verheugd. 'We zien prachtige beelden van bevers die eten, poetsen en slapen. En via de camera buiten kunnen we volgen hoe ze de burcht versterken met takken en modder.'

Gezinsuitbreiding?

De familie bever bestaat uit vier dieren: vader, moeder en twee jongen van vorig jaar.

'De kans is groot dat ze zich dit jaar weer gaan voortplanten', zegt Hut. 'Dat zal dan in april of mei zijn. Om daar lachend aan toe te voegen: 'Misschien zeg ik er bij, met een slag om de arm'

Territorium uitgeschopt

En wat gebeurt er dan met de twee jongen die nu nog bij pa en moe wonen? 'Die zullen op zoek moeten naar een eigen plekje en een partner', zegt Hut. 'Die worden na deze zomer bij wijze van spreke het territorium uitgeschopt'

De familie bever is (zo lang als het duurt) te volgen via deze link.

