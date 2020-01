Sjinkie Knegt jaar na ongeluk terug in Martini Ziekenhuis, maar ditmaal voor vrolijk nieuws

Hoe gaan kleine kinderen er mee om als hun vader in het ziekenhuis ligt? Fenna, de vriendin van shorttracker Sjinkie Knegt, worstelde met die vraag toen haar man een jaar geleden in het ziekenhuis belandde met ernstige brandwonden.

Savannah, de zus van Fenna, besloot te helpen en schreef met haar het boek Saar en Siem - Als ons huisje breekt. Het is een fantasieverhaal dat kinderen leert begrijpen wat er allemaal bij komt kijken als iemand in het ziekenhuis terechtkomt. 'En dan maakt het niet uit of dit nou papa, mama, opa of oma is', legt Savannah uit.

Ongeluk bij de houtkachel

Ze schreef het symbolische boek speciaal voor Myrthe (3) en Melle (1), de kinderen van Sjinkie en Fenna.

De shorttracker belandde een jaar geleden in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis, nadat het thuis misging bij het aansteken van de houtkachel.

Eén van de pagina's in het boek (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)



Een jaar na het ongeluk is de familie Knegt wéér in het Martini Ziekenhuis in Stad. Ditmaal om het medische team dat Sjinkie behandelde te bedanken. Zij mochten, onder luid applaus, het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. Een extra mooi moment omdat het brandwondencentrum dit jaar veertig jaar bestaat.

Sjinkie Foundation

De opbrengst van het boek komt ten goede aan de Sjinkie Foundation, die kinderen en volwassenen met brandwonden helpt om hun dromen en ambities waar te maken.

'En ik heb als geen ander ervaren hoe belangrijk sport en bewegen daarbij zijn', liet Sjinkie Knegt vrijdagmiddag weten.

Het boek Saar en Siem - Als ons huisje breekt is vanaf vandaag voor iedereen te verkrijgen.