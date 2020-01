NPG gaat met Groningers op zoek naar hun 'Toukomst'

Met die vraag gaan medewerkers van het Nationaal Programma Groningen (NPG) en architectenbureau West8 uit Rotterdam de provincie in. Het doel is om met Groningers plannen te maken voor hun 'Toukomst'. Zo heet ook de campagne die deze maandag van start gaat.

2040

'Wat vinden Groningers belangrijk, hoe ziet hun toekomst er in 2040 uit en waar zijn ze trots op? Dat willen we graag van ze weten', zegt directeur Siem Jansen van het NPG.

Het Nationaal Programma Groningen is bedoeld om projecten op te zetten die Groningers 'perspectief' geven. Het Rijk heeft hiervoor 1,15 miljard euro betaald als compensatie voor alle ellende die Groningers hebben door de gaswinning.

Jansen benadrukt dat trots niet zit in bakstenen, beton of in het geval van het Forum; Portugees natuursteen. 'Het gaat om projecten die van betekenis zijn voor Groningers. Zoals beter onderwijs, meer banen. Maar ook meer bos, fietspaden of het opknappen van het Damsterdiep bijvoorbeeld.'

Jongeren

Het is dus niet zo dat er in de provincies nog meer toonaangevende gebouwen zoals het Forum of de Martinitoren worden gebouwd.

Vanaf vandaag mogen alle Groningers, dus niet alleen uit het aardbevingsgebied, ideeën inleveren. Dat kan via de site toukomst.nl. Maar het NPG en West8 gaan ook de provincie in.

'We richten ons daarbij vooral ook op jongeren', zegt sociaal geografe Jasmijn Koelega van bureau West8.



Rollenspel

Samen met een groep studenten van de Hanzehogeschool trekken ze met een busje langs dorpen om met jongeren in gesprek te gaan. En dat doen ze aan de hand van een rollenspel.

'Je hebt verschillende karakters. Zoals de bestuurder, de boer, de zeurpiet of de kroegbaas. Spelenderwijs worden ze bewust gemaakt van wat er nu allemaal aan de hand is', zegt Koelega. 'Vervolgens gaan ze ook nadenken over de toekomst. De ideeën die daaruit voortkomen gebruiken we voor ons project.'

Direct aan de slag



De campagne loopt tot aan de zomer. Het NPG wil met simpele plannen meteen van start. Van de grote ideeën wordt een top tien samengesteld waarop Groningers kunnen stemmen.

'We hopen dat in de tweede helft van 2020 voor de eerste plannen de schop in de grond kan', zegt directeur Jansen. Voor het uitvoeren van de ideeën is in totaal honderd miljoen euro beschikbaar.



