Boerderij De Haver in ere hersteld; huurder moet (tot zijn spijt) de biezen pakken

Boerderij De Haver in Onderdendam wordt weer in gebruik genomen. Stichting Het Groninger Landschap heeft het pand overgenomen van de NAM en wil het in ere herstellen. Het is de eerste historische boerderij in een rij van drie die hersteld wordt.

Volgens Jan Harm Eppinga, bouwkundige voor Het Groninger Landschap, is er niets voor het gebouw betaald. 'We hebben een bruidsschat meegekregen met een opdracht: het moet weer toegankelijk worden.'

Reconstructie

Het Groninger Landschap start in het voorjaar met de werkzaamheden. 'We beginnen met de restauratie van het voorhuis en de reconstructie van het balkon, die door de NAM preventief is gesloopt. De onderdelen zijn wel bewaard gebleven', zegt Eppinga.

Vervolgens wordt de grote schuur na de zomervakantie aangepakt. 'Die schuur krijgt een groot onderhoud. Dit zit met name in delen van het dak. Die zijn niet goed meer.'

Poolse bruid

Dat de schuur pas na de zomervakantie aan de beurt is, komt omdat theatershow De Poolse Bruid in de zomermaanden weer wordt gehouden in de schuren. 'Die productie gaat plaatsvinden in juni en juli', aldus Eppinga.

Er komt ook een nieuwe woning in één van de achterste schuren. 'Dat huis wordt de economische drager van het geheel. Voor de zuidelijke schuur hebben we nog geen bestemming, die blijft nog even leeg.'

Ook het interieur wordt hersteld. Volgens Eppinga heeft die ook de nodige schade.

'Prins van Onderdendam'

De boerderij was al die tijd niet onbewoond. Vierenhalf jaar geleden trok Peter Koetsier in het woonhuis om leegstand tegen te gaan. 'Met Peter hadden we de afspraak dat hij in het pand kon wonen zolang de stichting geen plannen had. Zodra die plannen er wel waren, zou hij vertrekken', vertelt Petra van der Meer van Het Groninger Landschap.

Peter Koetsier (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)



Er ontstonden echter complicaties, want Koetsier had het erg naar zijn zin in het pand. 'Ik voelde mij de prins van Onderdendam', laat hij weten. Ondanks de afspraken wilde Koetsier er graag blijven wonen. Hij stapte naar de rechter, maar die stelde de stichting in het gelijk.

'Fijne huurder'

Voor Koetsier zit er niets anders op dan inpakken en wegwezen. 'Ik heb nog veel te verhuizen en nog geen nieuw thuis', vertelt hij over zijn huidige situatie. Hij kijkt met een goed gevoel terug op de jaren die hij in het huis doorbracht. 'Vooral de zonsopkomst en zonsondergang waren spectaculair. Ik ben hier heel gelukkig geweest.'

'Er is geen kwaad bloed tussen de stichting en Peter', zegt Van der Meer. 'Hij was een hele fijne huurder en heeft goed voor alles gezorgd.' Ze heeft wel begrip voor zijn stap naar de rechter. 'Hij is zich enorm gaan hechten aan de plek, dan snap ik dat je niet weg wilt. Ik denk dat ik hetzelfde had gedaan als ik in zijn schoenen had gestaan.'

Volgens de planning zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 klaar.