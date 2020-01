Geen leerboek, maar Donald Duck en Kuifje in de klas?

Les uit de Donald Duck, Kuifje of Asterix en Obelix?

Terwijl er witte vellen papier uitgedeeld worden aan de leerlingen legt Margreet uit hoe je van een vierkant, driehoek of rondje een figuurtje kan maken. 'Heel simpel', zegt ze. 'Je tekent er een paar ogen in.' Ze is op school om te vertellen hoe je strips maakt. Maar ook om te laten zien dat er strips zijn die een serieus verhaal vertellen.

Met strips worden dingen visueel Margreet de Heer - Stripmaker des Vaderlands

'Ik maak zelf ook strips over educatieve onderwerpen. Ik zie ze graag terug op scholen. Het voordeel is dat de dingen dan visueel worden en je makkelijker ziet waar het over gaat. En dan blijft het je ook beter bij', vertelt Stripmaker des Vaderlands Margreet. Ze laat de leerlingen een aantal voorbeelden zien.

Stripheld

In de klas zit ook Tiemen Verbogt uit Usquert. Hij is Nederlands kampioen striptekenen. Vrijdag kwam zijn eigen stripverhaal uit. Zijn klasgenoten krijgen het eerste exemplaar. 'Het zou mij wel leuk lijken om meer les te krijgen uit stripboeken. Leesboeken zijn ook leuk maar vaak serieus en strips zien er grappig uit', vertelt Tiemen.

Leesboeken vind ik niet altijd leuk. En strips wel. Ole - leerling Montessori Basisschool De Getijden

Leesboeken vervangen door stripboeken. Daar zijn de meningen in de klas over verdeeld. 'Leesboeken vind ik niet altijd leuk. En strips wel. Want die gaan altijd over iets grappigs', vertelt Ole. Zijn klasgenootje Femke heeft dan weer liever leesboeken. 'Ik vind het leuk om meer te lezen dan plaatjes te kijken. Dan kan ik zelf inbeelden wat er gebeurd'.

Plezier

Leerkracht Astrid Wolf is van mening dat beide goed is: 'Het is belangrijk dat kinderen lekker kunnen lezen. En daar veel plezier aan beleven. De ene doet dat met een stripboek en de andere met een leesboek. En stripboeken die binnen de thema's van de les vallen kunnen prima ingezet worden voor het onderwijs. Maar het moet een variëteit blijven.'