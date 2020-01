Nijland sloeg aanbod uit 'continent hier ver vandaan' af

Dat zegt de voormalig algemeen directeur in de live-uitzending van De Koffiecorner bij Eurocup Delfzijl. 'In Nederland een andere club is voor mij geen optie. Ik ben niet alleen oud-directeur maar ook groot fan van FC Groningen', aldus Nijland, die momenteel nog een adviserende rol binnen de club heeft.

Nijland spreekt over interesse van meerdere Nederlandse clubs, maar wil niet zeggen welke. In het buitenland ging om het een functie van een jaar als interim-directeur 'op een continent hier ver vandaan'.

'Gewoon in Kropswolde'

'Op zich hadden mijn vrouw Marieke en ik daar wil zin in, maar we hebben nog een dochter van veertien, Daantje, een heel lief meisje. Toen ik haar vertelde dat dit de mogelijkheid was, vloog ze in de gordijnen.'

'En dat is logisch: school, dansles, vriendinnetjes, misschien ook wel vriendjes, dat weet ik niet. Dan moet je realistisch zijn. Het ging 23 jaar lang thuis alleen maar over FC Groningen, FC Groningen en nog eens FC Gronningen. Dat was voor mij een signaal om het niet te doen en mooi te blijven wonen in Kropswolde.'

Lees ook:

- De Koffiecorner vanaf Eurocup Delfzijl met onder anderen Jan Boskamp