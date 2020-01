Deze dag: wereldrecord op het Paterswoldsemeer

Rap, rapper, rapst. We gaan terug naar 11 januari 1893, de dag dat schaatser Jaap Eden een wereldrecord reed op de 1500 meter.

Wie de lijst met gereden wereldrecords opzoekt, ziet de ijsbanen van Hamar, Calgary en Salt Lake City veelvuldig als locatie voor de records. Eentje die eruit springt, is de allereerste: 2 minuut en 35 blank, gereden op het Paterswoldsemeer.

Niemand kan het meer navertellen, maar de geschiedenis vertelt iets meer over het enige NK dat Stadjer Jaap Eden ooit reed. Het is 11 januari 1893 als Eden aan de start staat op de 1500 meter op de 800 meter-baan die het Paterswoldsemeer rijk is.

Als je de verhalen uit die tijd mag geloven, flitste hij over het ijs dankzij een bijzondere omstandigheid. Het ijs is alles behalve ideaal, waardoor de deelnemers aan het NK meer dan regelmatig met borden wordt gemaand vooral door te rijden. Alsof de duvel hem op de hielen zit, rijdt Eden naar een recordtijd op wat nu het koningsnummer is.

Ter vergelijking: het huidige toptijd staat op naam van Kjeld Nuis. Hij reed vorig jaar 1:40:17, een kleine minuut rapper dan Eden dik 125 jaar geleden. Tijden veranderen.

De Groninger Jaap Eden

We noemen schaatser Jaap Eden Groninger en daar valt geen speld tussen te krijgen. Hij werd in Groningen geboren. Maar daarmee is zijn Groningse verhaal ook zo ongeveer verteld. Na het overlijden van zijn moeder bij Jaaps geboorte, verhuisde hij naar Santpoort om daar bij zijn grootouders te gaan wonen. Zijn vader kon niet voor hem zorgen.

Zijn wereldrecord als 19-jarige is het begin van een glansrijke carrière als zowel wielrenner als schaatser. Op de fiets wordt hij twee keer Nederlands kampioen op de weg. Ook pakt hij twee wereldtitels (10 kilometer en sprint).

Op de schaats wordt Eden drie keer wereldkampioen allround. Ook rijdt hij in totaal vijf keer een wereldrecord. De enige afstand waarop hij dit twee keer doet, is de 1500 meter. Ruim twee jaar na zijn 2:35:00 op het Paterswoldsemeer rijdt hij in het Noorse Hamar bijna tien seconden sneller: 2:25:40.

Toch gaat Eden, die op 51-jarige leeftijd het tijdelijke voor het eeuwige inruilt, de boeken in als iemand die niet leeft voor zijn sport(en). Wijlen sportpionier Pim Mulier schreef ooit in zijn boek Wintersport: 'Jaap heeft goed getraind, doch leeft niet bedaard genoeg en heeft voortdurend een kolossale sigaar in zijn mond.'

De misschien wel mooiste anekdote over Eden past geheel in dit plaatje. In 1894 verscheen hij niet op het ijs voor de eerste twee afstanden op het EK Allround, omdat hij het heel gezellig had met een kamermeisje.

Waar of niet, maar het zou gaan om de dochter van een van de Noorse concurrenten van Eden. Zij zou zijn ingezet om de grote rivaal uit te schakelen door de toorn der liefde. Om het plaatje compleet te maken wordt in de historische naslagwerken gesproken van uitzicht op de ijsbaan vanuit het bed van Eden.

Overigens verschijnt hij een dag later wél op het Noorse ijs. Hoewel hij uiteraard kansloos voor de allround-titel is, schaatst hij de 5000 meter in een wereldrecord. Een record dat liefst 17 jaar standhoudt.

Waar Eden in zijn hoogtijdagen volgens velen zo'n 40000 gulden per jaar verdiende, ging het na zijn carrière bergafwaarts met hem. Hij moest medailles verkopen om normaal te kunnen leven. Uiteindelijk werd door de verkoop van een deel van zijn prijzen zijn begrafenis betaald.

Anno 2020 wordt hij nog wel gezien als sportheld, getuige de in Amsterdam naar hem genoemde ijsbaan en de naar hem genoemde sportprijzen. Jaap Eden was berucht, maar beroemd.