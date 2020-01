Lycurgus in mineur na nederlaag: 'Dit was ondermaats, dramatisch eigenlijk'

Het had dé aanval moeten worden op koploper Dynamo Draisma, maar het werd een deceptie voor de volleyballers van SAMEN. Lycurgus in een goed gevuld Martiniplaza. 'Ondermaats, dramatisch eigenlijk', concludeert aanvoerder Dennis Borst.

'Het leek alsof we er niet bij waren, niet scherp. Dit kan gewoon niet', aldus Borst. Zijn coach Arjan Taaij was eveneens niet te spreken over het spel. 'Het grootste verwijt is dat we er weinig van geprobeerd hebben te maken. We weten wie hier bezig zijn geweest bij het opbouwen. Onze performance past niet bij het harde werken van die mensen.'

Taaij noemt het hele seizoen Dynamo al als topfavoriet voor de titel. Toch had hij gehoopt dat zijn ploeg het verschil iets had verkleind. 'Maar dat hebben we bij lange na niet gedaan. We weten dat het gelukkig nog lang duurt voordat de prijzen verdeeld worden. Maar ja, we moeten wel beter moeten dan dan wat we vandaag hebben gedaan. Anders zal het verschil niet kleiner worden.'

Bij tegenstander Dynamo overheerste verbazing over de tegenstand die het kreeg van Lycurgus kreeg. Coach Redbad Strikwerda spreekt van 'een tandeloze tijger'.

'Zakken vullen in het buitenland'

Maar waar Strikwerda zich vooral druk om maakte na afloop was de keuze van Nederlandse volleyballers om na hun opleiding in eigen land te vertrekken naar het buitenland om daar 'hun zakken te vullen'.

De competitie zou in zijn ogen een enorme boost krijgen als deze spelers met een terugkeer iets terugdoen voor de competitie waar ze groot zijn geworden. Lycurgus merkte dit effect de afgelopen seizoen met de terugkeer van Wytze Kooistra vanuit het buitenland.

'Bij gebrek aan dat soort spelers kunnen ook mindere goden meedraaien in de top van de competitie', vervolgt Strikwerda. 'Daar zit ik niet op te wachten. Ik wil gewoon met twee teams de Champions League in kunnen. Dus bij deze: koekebakkers, terugkomen in de Nederlandse competitie.'

