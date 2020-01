Meisters zamelen ruim twee ton in om slagerij in eigen dorp te behouden

Voorheen zat Slagerij Buikema in het pand, maar die stopt ermee. Edwin Spa, eigenaar van varkensbedrijf Waddenvarkens, werd gevraagd of hij interesse had om het pand te kopen.

Crowdfunding

'We hebben er een weekend over geslapen en uiteindelijk 'ja' gezegd', vertelt Spa. Maar het was niet eenvoudig om de financiën rond te krijgen. 'We hebben het eerst bij banken geprobeerd, maar die wilden hun geld niet kwijt.'

'Uiteindelijk is het via crowdfunding gelukt. Het bedrag is bijna helemaal door het dorp bij elkaar gebracht. De inwoners willen dat de winkel behouden blijft voor het dorp. Er staat al te veel leeg in Uithuizermeeden.'

Van big tot karbonade

De slagerij opent begin april de deuren. Omdat er ook geslacht mag worden in het pand, is hij al een half jaar bezig om de kneepjes van het vak te leren. 'Gaandeweg leer ik het. Ik was geen boer en ben boer geworden. Ik ben geen slager en ook dat moet ik me nu eigen maken. Straks hebben we van big tot karbonade onder één dak.'

Spa is eigenaar van Waddenvarkens (foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)