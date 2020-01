Strijdlustigste schaatsers krijgen 'Jan Uitham-bokaal'

Voor de meest strijdlustige schaatser in alle vier categorieën ligt er ook een prijs klaar.

Jan Uitham-bokaal

De prijs is vernoemd naar de vorig jaar in april overleden schaatscrack Jan Uitham. De winnaars ontvangen een bokaal en een geldbedrag. In de beloftencompetitie is dat 100 euro, in de topdivisie kan er 150 euro verdiend worden. De familie van Uitham reikt de prijs uit aan de schaatser die het vaakst de aanval kiest.

De Technische Commissie Marathonschaatsen van het gewest Groningen heeft de 'Jan Uitham-bokaal' in het leven geroepen. Op deze manier wil de organisatie stilstaan bij het overlijden van de nummer twee in de heroïsche Elfstedentocht van 1963.

Memorial

Een Jan Uitham-memorial op het ijs van Kardinge behoort voorlopig niet tot de mogelijkheden. Sportjournalist Dick Heuvelman kwam met het idee om jaarlijks een elf uur durende koppelkoers te organiseren. De commissie heeft het plan in beraad gehad, maar vindt het prijskaartje van rond de 5000 euro te hoog. Bovendien is het moeilijk om bij een dusdanig evenement voldoende vrijwilligers op de been te krijgen.

