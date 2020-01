Tijd van oogsten is aangebroken voor Kans voor de Veenkoloniën

Ruim 5000 zwangere vrouwen in de Veenkoloniën zijn de afgelopen jaren geholpen en meer dan 2200 basisschoolleerlingen in het gebied kregen les over gezondheid. Dat is de voorlopige opbrengst van het gezondheidsprogramma 'Kans voor de Veenkoloniën'.

Het programma probeert een omslag in denken over en doen op het gebied van gezondheid te realiseren. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2017 werd een beeld geschetst dat inwoners van Oost-Groningen en Oost-Drenthe ongezonder leven dan landgenoten in de rest van het land.



Tien miljoen euro



Dat beeld was niet nieuw, vandaar dat toenmalig PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert in 2014 een voorstel indiende om de gezondheidsachterstanden in de Veenkoloniën aan te pakken. Het gevolg: tussen 2015 en 2023 is er tien miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van gezondheidsachterstanden in het gebied.

'De oogst in de tweede fase is dat we een betere focus konden krijgen', zegt voorzitter Frits Alberts van het bestuur van Kans voor de Veenkoloniën. 'Samen met de gemeenten konden we beter bepalen wat we konden doen voor de bewoners. Op het gebied van jeugd en opvoeding en met het ondersteunen van bewonersinitiatieven hebben we stappen kunnen maken.'

Opvoeding van ouders

De resultaten: 800 inwoners van het gebied hebben gewerkt aan hun lees- en schrijfvaardigheid en er zijn 235 taalvrijwilligers opgeleid. Het project 'Goede Start' hielp ruim 5000 zwangere vrouwen hun kind gezonder op te voeden.

'We hebben afspraken gemaakt met huisartsen, verloskundigen en gemeenten. Zij volgen met extra aandacht gezinnen met kinderen. Dat gaat verder dan alleen een één-op-ééngesprek tussen verloskundige en jonge moeder. Natuurlijk zit daar ook een stukje opvoeding bij richting de ouders, maar wel op een natuurlijke manier. In dat project zijn ouders gewezen op een goede leefstijl en de gevolgen daarvan', aldus Alberts.



Oogsten

De komende jaren - het programma loopt nog tot 2023 - wil Alberts met Kans voor de Veenkoloniën meer gaan bereiken.

'We willen onze focus nog meer leggen op het bereiken van de jeugd en de jongeren.' De afgelopen jaren kregen meer dan 2200 basisschoolkinderen uit de Veenkoloniën les over gezondheid via voetbalidolen.

Alberts: 'Dat willen we doorzetten. De tijd van oogsten is aangebroken.'



Lees ook:

- Staatssecretaris Blokhuis steekt hand uit naar Veenkoloniën

- Cruciale fase breekt aan voor Kans voor de Veenkoloniën