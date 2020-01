'De hond op tv krijgen was zijn grootste wens'

Op 16 januari wordt hond Rambo uit Winschoten 16 jaar. De vraag is hoe lang hij nog te leven heeft. Zijn baasje, Henk Tempel is afgelopen september plotseling overleden. De grootste wens van Henk was om Expeditie Grunnen uit te nodigen en Rambo te laten zien.

Een hond op de bank

De vrouw van Henk, Roelfina Tempel wil graag de wens van haar man uit laten komen. Ze schrikt als dat echt gebeurt en het team van Expeditie Grunnen voor de deur staat. Twee honden beginnen enthousiast door het huis te rennen en te blaffen. Eén hond blijft rustig op de bank liggen. Dat is Rambo.

'Hij is gewoon oud'

Presentator Ronald Niemeijer neemt plaats naast Roelfina, die Rambo op schoot neemt. 'Hij is niet meer goed ter been, want hij is gewoon oud. Hij is ook in het gezicht gebeten door een andere hond van ons, maar de dierenarts zegt dat hij verder nog gezond is.'

Twintig?

'We hopen dat hij de twintig haalt,' zegt Alie Tempel, de dochter van Roelfina. 'Rambo was Henk heel dierbaar. Zo fijn dat we nu zijn wens in vervulling laten gaan.'

Zeven keer een hartinfarct

Roelfina wordt erg emotioneel als Ronald vraagt naar haar man. 'Hij was nog maar 66 jaar en is erg plotseling overleden. Hij was de dag ervoor een paar keer aan het overgeven, maar ik hoefde van hem geen dokter te bellen. Het ging volgens hem wel. Hij ging vroeg op bed en de volgende dag viel hij op de grond. Zijn handen waren ijskoud.'

De tranen beginnen te stromen en haar dochter geeft haar een dikke knuffel. Na een tijdje lukt het haar om verder te praten. 'De ambulance kwam al heel snel en in het ziekenhuis is hij overleden. Het bleek dat hij zeven keer een hartinfarct heeft gehad. Daar heeft hij niets van vernomen. Zo gek, hoe snel het voorbij kan zijn.'

Rambo

Dat zijn Rambo nu op televisie komt, doet de familie erg goed, ook al blijft de pijn van het verlies van Henk altijd. Ze hopen dat ze zijn Rambo nog lang bij zich kunnen hebben.