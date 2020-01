Boer uit Beerta zegt Nederland vaarwel: 'Ze zien ons als subsidieslurpende milieuvervuilers'

De reden van zijn vertrek is de veelbesproken stikstofregeling. 'Ik ben niet tegen regels, maar ik wil ze wel graag begrijpen', zegt De Haan.

Investeren in gebakken lucht

In 1996 is De Haan samen met zijn vrouw vanuit Utrecht naar Beerta gekomen om een melkveebedrijf over te nemen. Ze kregen samen drie dochters en hebben het erg naar hun zin. Maar sinds de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij hebben ze alles op een rijtje gezet. 'We zien het niet zitten om weer te investeren in gebakken lucht.'

Subsidieslurpende milieuvervuilers

Veel boeren zijn boos op de overheid en De Haan deelt dat gevoel. 'Wij zijn volgens hen subsidieslurpende milieuvervuilers. Ik heb het idee dat ze ons liever kwijt dan rijk zijn. Nu weet ik dat dat een gevoel is, maar dat deel ik met meerdere boeren.'

Alles verkocht

'Na lang wikken en wegen hebben we een besluit genomen,' zegt De Haan. 'We emigreren eind maart met het gezin naar Canada.' Hij laat de stal zien waar twee maanden geleden nog honderden koeien stonden. 'Alles is al verkocht. De laatste twee maanden staan nu in het teken van opruimen.'

Soepeler

De familie De Haan neemt een Canadees melkveebedrijf over. 'Je hebt daar wel regels, maar ze zijn soepeler. En ik begrijp goed waarom de regels daar zo zijn.'

De Haan heeft vertrouwen in de toekomst. 'We zijn blij dat we het hebben kunnen verkopen hier. We gaan er gewoon voor!'