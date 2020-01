Invaller Postema schiet FC Groningen met hattrick langs Rot-Weiss Essen

De op het vierde niveau spelende Duitsers waren geen tegenstander voor de FC. Groningen kwam in eerste minuut al op voorsprong door een goal van Lundqvist. Vier minuten later maakt Asoro er 0-2 van. Essen wist nog wel terug te komen in de eerste helft waarna er werd gerust met 2-2.

Voorsprong

Zes minuten na rust zette Warmerdam de FC weer op voorsprong. In minuut zestig zette coach Danny Buijs drie nieuwe krachten in het veld, waaronder spits Postema. Om tien minuten later nog twee nieuwe krachten in te brengen.

Postema-show

In minuut 72 begon echter de Romano Postema-show. Hij knikte een voorzet van, de eveneens ingevallen, Sam Schreck binnen. Twee minuten later was het weer raak voor Postema en was het 2-5. Voor Postema was dat nog niet genoeg, want in minuut 82 maakte hij zijn derde goal. Deze hattrick zorgde voor de eindstand van 2-6.

Niet inzetbaar

Samir Memisevic, Charlison Benschop, Kaj Sierhuis en Gabriel Gudmundsson waren in Duitsland niet inzetbaar. Na afloop van het duel tegen Rot-Weiss Essen keerde de selectie van coach Danny Buijs huiswaarts.

Programma

Op dinsdagavond 14 januari staat er nog een laatste oefenduel op het programma voor de groen-witten. Tegenstander is de koploper van de Tweede Divisie HHC Hardenberg. Dit duel begint om 19.00 uur. FC Groningen hervat de competitie op zaterdag 18 januari met de uitwedstrijd in Enschede tegen FC Twente. Aftrap dan om 19.45 uur.