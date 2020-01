ASVB laatste op finaledag Protos Weering, Hoogeveen wint toernooi

De Groningers begonnen de finaleronde in sporthal Angelslo in Emmen met een overwinning. Door doelpunten van Erwin Aukes en Joost Siemens werd het 2-1 tegen Alcides. In de tweede groepswedstrijd had een punt tegen Noordscheschut volstaan om zich te plaatsen voor de kruisfinales. Het duel tegen de latere finalist eindigde in 2-0 nederlaag.

Dat MSC de tegenstander was in de wedstrijd om de vijfde en zesde plaats was verrassend. De Meppeler ploeg was titelverdediger op het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. ASVB was niet opgewassen tegen de Drenten en verloor met grote cijfers, 4-0.

Hoogeveen

Het toernooi, dat voor de 43e keer gehouden werd, is gewonnen door Hoogeveen (zondag). Zij waren met 3-0 te sterk voor Noordscheschut. Twee doelpunten kwamen op naam van het 19-jarige Groningse talent Jearl Margaritha. Margaritha speelde zijn laatste wedstrijd voor Hoogeveen. Hij vervolgt zijn seizoen bij Almere City FC.

