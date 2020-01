Zaalvoetballers Drs. Vijfje schrijven OFK op hun naam dankzij rake penalty's

In de finale werd De Herauten uit Burgum na het nemen van strafschoppen verslagen. De stand na de reguliere speeltijd was 1-1. Net als in alle ronde's van de knock-out fase van het toernooi namen de Groningers de strafschoppen beter dan hun tegenstander. In totaal op vier beslissende momenten tijdens de achtste-, kwart-, halve- en finale.

Geen geluk

'Ik vind dat het benutten van penalty's geen geluk is,' aldus trainer van Drs. Vijfje Rutger-Jan Buijs Paus. 'We hebben er veel op getraind. Het is gewoon belangrijk om vastigheid te krijgen in je trap als speler.'

Voorsprong

En doordat de tegenstander wel miste of doelman Jonathan van Oort een strafschop wist te stoppen schreven de studenten het hoog aangeschreven toernooi voor derde keer in de historie op hun naam.

Finale

In de finale kwamen de Groningers op voorsprong door een goal van Joost Huting. Vlak voor tijd maakten de Friezen gelijk waarna Drs. Vijfje dus opnieuw in een strafschoppenserie het verschil maakte en deze met 3-2 won.

Weg naar de finale

De Groningers bereikten de eindstrijd door in de halve finale af te rekenen met Wykels Hallum. Na een 1-1 eindstand namen de studenten toen ook de strafschoppen beter. De Herauten wonnen in de andere halve finale met 3-0 van PKC' 83.