Sparks ziet in Landsmeer tegenstander Lions na rust weglopen

Martini Sparks wist zaterdagavond Loon Lions tot de rust goed partij te bieden, maar moest na de hervatting toch weer het hoofd buigen. Eindstand in Landsmeer was 84-63.

Het was de tweede nederlaag in 2020 voor de ploeg uit Haren na de 77-46 tegen Lekdetec.nl van vorige week zaterdag. Coach Klaas Stoppels zag dat zijn ploeg lang kon bijblijven in Noord-Holland, maar dat de koek na de onderbreking op was. 'Toen liepen wij al op onze tenen, konden niet meer brengen,' aldus Stoppels.

Acht punten verschil

Na het eerste kwart was het 19-14 en het verschil bij rust was slechts acht punten in het nadeel van de ploeg uit Haren: 40-32. 'We beginnen zwak aan de tweede helft,' vervolgt de ervaren coach.

Domme fouten

'We maken domme fouten, verliezen de focus. Een ploeg als Lions maakt daar genadeloos gebruik van.' Jay-Eliza Burgos maakte na blessureleed haar rentree bij Sparks. Ze stond aan de tip-off en klokte in totaal twaalf minuten speeltijd. De formatie uit Haren blijft hekkensluiter in de eredivisie met twee punten uit vijftien duels.

Nieuwe trainers

Topscorer aan de kant van Martini Sparks was Kirsten Simpson met twaalf punten. Stoppels liet weten twee nieuwe trainers aan het team toe te voegen. Robert Tinga gaat op de maandagtraining aan het werk met de technische en tactische aspecten van het spel. Jan van de Werf staat de ploeg vanaf nu op mentaal vlak bij.

Lees ook:

- Sparks sluit eerste seizoenshelft af in mineur