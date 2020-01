Expeditie Grunnen op het dansmariekefestival

De regen komt met bakken uit de hemel en de koude wind schuurt langs het lichaam. Om alleen maar in het busje te blijven zitten is ook geen optie, dus moet het team van Expeditie Grunnen hard op zoek naar mensen met leuke of mooie verhalen.

En gelukkig lukt dat bij Nanda Dijk die vol trots haar klavertjevierverzameling laat zien. Wat een geluk! En de sfeer is helemaal goed op het internationale dansmariekefestival!

Ook in Expeditie Grunnen:

- YouTubers vissen in Scheemda

- Mopje: 'Wat is minder zwaar dan blauw?'

- Is er iemand in het winkelcentrum in Oude Pekela?

- Verzoekje in Oude Pekela

- En nog veel meer

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

