Door de mand: Kees Vlietstra ziet ze goochelen met cijfers

'Hé Verstappen, lekkere sociale vent ben jij', brieste Anton toen hij de kantine van de sporthal in Dokkum binnenstapte. Verschrikt keek ik op van mijn kopje koffie. We waren met vier rij ouders mee naar Dokkum voor de wedstrijd De Granaet B1-Nic./Hoogkerk B1.

Jeugdkorfbal. Het gezamenlijke vertrek was vanaf de sporthal in Hoogkerk. In colonne reden we richting de A7. Ik reed voorop, Anton was de bezemwagen. Ik reed constant 130 kilometer per uur. Op de snelweg. De TomTom stuurde me langs de Dokkumer Trekvaart. Snelheid iets aangepast.

Na drie kwartier zat ik aan de koffie. Anton kwam een kwartier later binnen. 'Heb je überhaupt wel in je spiegels gekeken of wij je nog wel volgden?', ging Anton verder. 'Als de voorste auto 130 rijdt dan moet de achterste 150 rijden om dat bij te houden Herr Schumacher. Gewoon simpele wiskunde Hamilton.'

Ik probeerde Anton te plaatsen. Hij weet veel van coureurs. Anton is waarschijnlijk zo'n pappa die de wekker zet voor de Formule 1-race in Australië. Ik nam nog een slok koffie. Voelde me aangesproken. Het maalde in mijn hoofd. Tijd voor repliek. 'Hé meester Anton, daar klopt natuurlijk geen reet van. Als ik 130 rij en jij rijdt 150 dan ga jij 20 kilometer harder toch?'

Anton knikte. 'En als jij 20 kilometer harder rijdt dan ik dan haal je me toch gewoon in Einstein? Niet zo moeilijk hoor.' Anton keek me met open bek aan. 'En wat zeur je trouwens. We zijn zat op tijd. Ze beginnen pas over een kwartier. Ze hebben hier bovendien lekkere koffie. Neem je voor mij een cappuccino mee?'

In de sport draait het om cijfers. Tijden, uitslagen, afstanden, alles draait om cijfers. Die cijfers bepalen de stand. De eindrangschikking. En cijfers liegen niet. De echte grote sporters kunnen zelfs goochelen met die cijfers. Laten een verlies klinken als een overwinning. Die laten hun eigen wiskunde los op cijfers en zetten de cijfers naar hun hand.

Zo hield de beste basketballer van de wereld, Larry Bird, in de aanloop naar de NBA-finale tegen de Los Angeles Lakers een referaat over schot percentages:'You never make any of the shots you never take. 87% of the ones you do take, you'll miss too. I make 110% of my shots.'

De Boston Celtics van Bird werden fluitend kampioen. De Lakers in verwarring achterlatend. Dichter bij huis, Assen om precies te zijn, had de Larry Bird van korfbalvereniging Asko ook zo'n referaat over schot percentages. Harry Popken gebruikte deze echter altijd na afloop van een wedstrijd. Van een verloren wedstrijd: 'Als een huis geen raam heeft kan je niet naar buiten kijken. Als je niet raak schiet kan je geen wedstrijd winnen.'

Onze wedstrijd begint. De Granaet schiet vaker dan Nic./Hoogkerk. Echter, waar de Friese jeugd vuurpijlen richting korf afsteekt gooien de Groningers de bal regelmatig door de mand. Heeft Harry toch weer gelijk. De wedstrijd kabbelt voort. Ga uit pure verveling de reclameborden bestuderen. Macht der gewoonte.

In de pauze lees ik op mijn mobiel het interview van voetbalmakelaar Mino Raiola in Voetbal International. Mino heeft grote voetballers in zijn stal. Van De Ligt tot Insigne. Van Ibrahimovic tot Pogba. Mino heeft met de transfers zelf ook veel geld verdiend. Heel veel geld. Toch is hij sociaal betrokken.

Ook bij ons Groningers vertelt hij in VI. 'Ik ben helemaal klaar met minister Eric Wiebes.' Als 'zaakwaarnemer van alle Groningers' zou Raiola naar eigen zeggen de situatie direct oplossen. 'De slachtoffers van de aardbevingen krijgen meteen waar ze recht op hebben. De schade aan hun huis vergoed, plus compensatie voor het leed dat ze is aangedaan. Zo niet, dan maken we van Groningen binnen twee weken een aparte staat. We draaien de gaskraan naar Nederland dicht en exporteren alles naar het buitenland. Dan zijn alle Groningers zó multimiljonair.'

Mooie woorden van Mino. Hij maakt ook mij als Groninger multimiljonair. Wauw. Ik kijk naar de reclameborden met plaatselijke ondernemers. Mino blijft natuurlijk ook eerst en vooral ondernemer en zal als 'zaakwaarnemer van ons Groningers' voor zichzelf ook een behoorlijk percentage van 'onze' gasopbrengst bedingen. Zou graag bij de onderhandelingen tussen kwakdeuze Wiebes en Mino aanwezig willen zijn.

Nogmaals VI: 'Als er ergens in de wereld een overstroming is, staat er in Nederland een Glazen Huis en halen we met elkaar binnen een paar dagen miljoenen op', stelt Raiola. 'Maar hebben we een heus rampgebied in Nederland, dan laten we onze eigen Groningers zitten. Ik vind het schofterig. Als we er morgen een miljard voor ophalen, is het hele probleem opgelost. Ik begrijp het oprecht niet.'

'Ze hebben het over of we 100 of 130 mogen op de snelweg. Fuck you met je 130, los eerst Groningen op.' De tweede helft begint. Laat de woorden van Mino op me inwerken. Het duizelt me. Ook Mino goochelt met cijfers. Na afloop van de wedstrijd schuifelen we naar de kantine.

Moet ineens aan Gerlof denken. Gerlof Osina kwam uit Dokkum en speelde korfbal op het hoogste niveau van Nederland bij KV Drachten. Als ALO student kreeg hij echter voor het vak korfbal een 5 van de onvolprezen speldocent Thiemo Meertens. Gerlof stond er beteuterd bij. Helemaal omdat Leon, de autistische turner die geen bal kon vangen, een keurige 7 kreeg van Meertens.

Alle klasgenoten lagen blauw van het lachen. Gerlof kon het wat minder waarderen. En daar gaat het uiteindelijk om met cijfers in de sport. Het waarderen van cijfers. Welke waarde geef je er als sporter aan. En kan je het een beetje relativeren. Door de cijfers heen kijken. Als goedmakertje heb ik Anton de terugweg naar Hoogkerk voorop laten rijden.