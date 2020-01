Braal 'heel trots' na klinkende zege op landskampioen

De coach van Donar, Erik Braal, is na de gewonnen wedstrijd tegen Landstede Hammers zeer gelukkig met het spel van zijn ploeg. 'Heel trots dat we dit hebben kunnen laten zien.'

Donar won met maar liefst 29 punten verschil van de landskampioen en huidige nummer één van de eredivisie. Vooral het samenspel stemt de coach van Donar tevreden. 'Het vloeit meer, het heeft meer ritme, het pas bij elkaar. Er is veel meer eenheid', aldus Braal.

Geweldig gevoel

Topscorer Donte Thomas (19 punten) was ook erg blij met het resultaat. 'Het is echt een belangrijke zege. We hebben zo hard getraind. Dat het dan zo uitpakt tegen de nummer één van de competitie, dat geeft een geweldig gevoel', aldus de Amerikaan.

Belangrijke week

Hoe mooi de zege ook is, de Groningers blijven voorzichtig. 'Het is een belangrijke zege, maar er is niks te vieren. We hebben een belangrijke week voor de boeg. Dinsdag en donderdag Rotterdam, dan Apollo thuis op zaterdag. Er is nog veel werk te doen.'

Geen euforie

Ook Braal is bescheiden. 'We hoeven niet gelijk in de bovenste wolken te klimmen, want uiteindelijk is het ook wel een beetje geflatteerd. Zij missen veel schoten en wij maken ook wel een heel hoog percentage. Dus het is geen tijd voor euforie, maar we zijn op de goede weg', besluit Braal.



