'Aannemer zuidelijke ringweg had geldproblemen, overheid schoot voor'

Aannemerscombinatie Herepoort had vorig jaar geldproblemen en daardoor kon het bedrijf geen werkzaamheden meer uitvoeren voor de zuidelijke ringweg. Rijkwaterstaat heeft het project gered door miljoenen over te maken.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden.



Onderpand

Volgens gedeputeerde Gräper was het bedrag een voorschot, dient de damwand van de weg als onderpand en is het allemaal terugbetaald als de damwanden erin zitten.

'Vele miljoenen'

Volgens Bert Kramer van de aannemerscombinatie 'praat je over vele miljoenen'. Het probleem ontstond volgens hem, omdat er 'al veel geld was gestopt in de damwanden', die in de zomer van 2018 geslagen zouden worden.

'Dat werd toen op het laatste moment stopgezet. Maar het contract zegt: er wordt pas betaald als je het hebt uitgevoerd', zegt Kramer tegen RTV Noord.

'Toen hadden we dus een groot probleem, want we moesten wachten tot het moment dat ze wel de grond in konden. Dus hebben we gezegd: opdrachtgever, kan je ons helpen? En dat is gebeurd.'

Vorig jaar zijn de damwanden alsnog geslagen.

