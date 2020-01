'Heel mooi vloeiend samenspel bij Donar opeens'

'Het was echt heel mooi vloeiend samenspel opeens', zegt Buurke. 'De bal ging rond zoals je dat hoopt te zien bij Donar. Het was teamspel. Het moet gezegd worden dat Zwolle ook Europees actief is. Het oogde een beetje vermoeid bij de Zwollenaren. Maar het was ook echt de verdienste van Donar. Het zag er gewoon mooi uit.'



Teambasketbal

Pomp is het daarmee roerend eens: 'Ik was echt verrast. Een oude Cruijffiaanse waarheid geldt weer eens: Elk nadeel heeft z'n voordeel. Donar is uitgeschakeld in Europa en heeft alle tijd om te trainen en spelsystemen in te slijten. Bij een nieuw team is dat toch wel handig. Dat begint nu z'n vruchten af te werpen.'

De heren hebben ondanks de wat stroeve seizoenstart niet getwijfeld aan coach Erik Braal. Maar met zoveel nieuwe namen is het natuurlijk wel even afwachten hoe het zit met de chemie.

'Ik zag de kenmerken van het teambasketbal dat Donar in het verleden zoveel successen heeft gebracht', zegt Pomp. 'Tegen Zwolle bewijzen ze dat dat erin zit, dat teamspel. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer.'



Maandje eerder bij elkaar?

Buurke: 'Er is geen stabiele concurrentie, dus Donar is absoluut favoriet voor de titel, samen met Zwolle.' Pomp: 'Je hebt nu in elk geval bewezen dat je ván en ín Zwolle kunt winnen, dat is belangrijk voor eventuele play-offs.'

Een pleidooi tot slot van Pomp: 'Om die Champions League eens te halen, zouden de spelers een maandje eerder bij elkaar moeten komen. Per 1 juli in plaats van per 1 augustus. Je ziet wat tijd doet; tijd zorgt dat de ploeg één geheel wordt.'



Lees ook:



- Braal 'heel trots' na klinkende zege op landskampioen

- Donar boekt enorme uitzege op concurrent Landstede