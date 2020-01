Kira Dekker: 'Ik dacht dat social media reacties me niks deden'

Vandaag staat RTV Noord in het teken van de campagne Tou Eem. Deze campagne is bedoeld om de verharding op social media tegen te gaan. Zangeres Kira Dekker ondervond zelf hoe heftig het kan worden online, maar er is ook een andere kant.

Bé Schollema, zoon van de recent overleden oud-burgemeester Meindert, kreeg juist veel steun via de sociale kanalen. 'Mijn ervaringen zijn alleen positief.'

Meeleven

Schollema: 'Op het moment dat er iets gebeurt in het leven van een publiek persoon, wat mijn vader was, willen mensen meekijken en meeleven.'

Schollema's vader overleed op 6 december. De familie plaatste zelf berichten op social media en ontving veel positieve reacties.

'Gewoon een simpel beterschap doet al iets. Vanaf het moment dat hij was overleden ontstond er iets heel moois: mensen gingen anekdotes die ze ooit met hem hadden meegemaakt delen op social media. Dit was heel mooi en gaf ook steun, het was een beetje vasthouden aan wat was.'

Ik heb alle grappen al gehoord en ze zijn niet grappig meer Kira Dekker - zangeres

'Ik trok het me wel aan'

Maar op social media zijn er ook veel negatieve klanken. 'Ik denk dat het ergste wat voorbij kwam een opmerking als 'schiet een kogel door je kop' was', vertelt Kira Dekker.

Zij ondervond zelf hoe heftig het kan worden. 'Ik dacht het doet me niks, tot ik op het podium op mijn accent ging letten omdat iemand zei dat ik geen Engels kon. Toen realiseerde ik me dat ik het me wel aantrok.'

Dekker kreeg vooral na haar deelname aan de Voice of Holland veel negatieve berichten. 'Ik heb er nu twee jaar later niet heel veel last meer van. Het zijn nu nog vooral veel grappen over Anouk. Ik heb alle grappen al wel gehoord en ze zijn niet grappig meer.'

