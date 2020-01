Komt de verdwenen Scheuvelloper ooit weer terug?

Hij stond er altijd in weer en wind en bij vorst en bij dooi. De Scheuvelloper van Scheemda is nu al een half jaar verdwenen. Komt het boegbeeld van de Oldambtrit ooit nog terug?

Als het aan Engel Modderman van de VCP in de gemeenteraad van Oldambt ligt wel. De voorman van de communisten heeft cultuurwethouder Bard Boon om opheldering gevraagd over het lot van de Scheuvelloper.

Oldambtrit

Het bronzen beeld van een schaatser stond aan de Diepswal aan de boorden van het Opdiep als eerbetoon aan schaatsklassieker De Oldambtrit. Op die plek was ook altijd de start en finish van de roemruchte schaatstocht.

Op de sokkel stonden alle namen van alle winnaars en winnaressen. Namen als Jan Roelof Kruithof, Piet Kruger, Ruud Borst, Ypie op de Hoek en Erna Uitham.

Gestolen

In maart 2019 is het beeld, vervaardigd door de Oldambtster kunstenaar Marten Grupstra, verdwenen. Beter gezegd: gestolen.

Grupstra kan zich er nog over opwinden. 'Ze hebben het beeld waarschijnlijk met een auto van de sokkel getrokken. Ik kan het zien dat het met geweld is gebeurd', vertelt de kunstenaar.

Een inwoonster van Scheemda heeft destijds de diefstal bij de politie gemeld. 'De politie heeft mij nog gebeld over het beeld. Ze hadden een verdachte in beeld maar omdat het er niet was, konden ze niets bewijzen.'

Stukken gezaagd

Grupstra vreest dat De Scheuvelloper in stukken is gezaagd en bij de oudijzerhandel is beland. Aan de Diepswal blijft de plek van het beeld leeg.

De kunstenaar zou graag zien dat het beeld weer terugkeert op zijn plek. 'Ik heb de wethouder ook aangeboden om het beeld nog een keer te maken. Hij zei meteen dat er geen geld voor was. Maar ik heb de mal van het vorige beeld nog. Dus valt er over een prijs te praten'.

Grupstra denkt dat een nieuw beeld tussen de 5000 en 7000 euro gaat kosten.

Woest

Het is al de tweede keer dat De Scheuvelloper is gestolen. Ook in december 2008 verdween het beeld. Dat beeld van de Scheuvelloper werd in 1987 gemaakt door Phil Verdult.

De eerste Scheuvelloper werd op 23 mei 1987 feestelijk onthuld door commissaris van de Koning Henk Vonhoff. 21 jaar later haalden dieven het weg en hebben het waarschijnlijk verkocht voor een oudijzerprijs.

Verdult was destijds woest omdat eind 2009 een nieuwe Scheuvelloper, maar nu van de hand van Marten Grupstra, werd geplaatst. Verdult voelde zich gepasseerd ook al omdat hij nooit op de hoogte was gebracht dat zijn beeld gestolen was en een andere kunstenaar een nieuwe had gemaakt.

Verzekerd

In januari 2020 staat er dus niets langs het Opdiep. De VCP in Oldambt ziet dat graag anders en wil dat het beeld terugkeert. Fractievoorzitter Engel Modderman vraagt zich af wat de rol is geweest van de gemeente.

Het is een boegbeeld van de Oldambtrit. Dat moet toch gewoon terug? Marten Grupstra - kunstenaar

Modderman wil weten of het gestolen beeld ook verzekerd was en - zo ja - wat er gedaan is met het verzekeringsgeld en hoe dat gesprek met de kunstenaar is gegaan. 'Ook vraag ik me af wat de gemeente verder gedaan heeft. Hebben ze bijvoorbeeld wel aangifte gedaan van diefstal bij de politie?'

Kunstenaar Marten Grupstra vindt de houding van de gemeente maar vreemd. 'Dat beeld is een eerbetoon aan de Oldambtrit. De naam zegt het al: grote promotie voor het Oldambt. De Scheuvelloper is een boegbeeld ervan. Dat moet toch gewoon terug?'

Oplossing

Op het stadhuis in Winschoten blijkt dat de wethouder al heeft nagedacht over een oplossing. 'Ik ga met de kunstenaar in gesprek over een nieuw beeld. Maar wel een beeld dat van een ander, goedkoper materiaal is gemaakt'.

Marten Grupstra gaat graag in gesprek met de wethouder. 'Ik wil niets liever. Maar ik heb wel mijn bedenking bij een ander materiaal. Een nieuwe bronzen beeld dat niet gestolen kan worden heeft mijn voorkeur.'

