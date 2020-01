Kinderen verdwenen uit azc's: 'Het is behoorlijk schokkend'

Dat blijkt uit cijfers die NRC heeft verzameld. Van de meeste kinderen is onbekend waar ze zijn gebleven. De vrees is dat een deel van hen slachtoffer is van mensenhandel.

'Schokkend'

'Die cijfers zijn behoorlijk schokkend', stelt John van Tilborg. Hij is directeur van de kerkelijke vluchtelingenorganisatie Inlia. 'En ik vind dat we dat allemaal zouden moeten vinden.'

'Stel dat er in tien jaar tijd 2500 Nederlandse kinderen zouden verdwijnen. Dan zou het in elk praatprogramma op radio of tv een onderwerp zijn. Er zouden gigantische politieke debatten plaatsvinden. Het gaat om minderjarige kinderen, een buitengewoon kwetsbare groep.'

Criminaliteit

Wanneer een kind uit een azc verdwijnt, is het de vraag wat er met hem of haar gebeurt. 'Daar hebben we heel weinig grip op', geeft Van Tilborg toe. 'Een deel van hen raakt in de criminaliteit. Van smokkel tot prostitutie of drugshandel.'

Om hoeveel kinderen het gaat, is niet duidelijk. 'Van de kinderen die in de criminaliteit belanden, zien we alleen het topje van de ijsberg.' Overigens zijn er ook kinderen die vrijwillig verdwijnen en doorreizen naar familie in andere landen.

Toezicht

Om het aantal verdwijningen omlaag te krijgen, pleit de Inlia-directeur voor meer toezicht. 'Je hoeft ze niet op te sluiten, maar het toezicht moet beter'

Hij pleit daarbij voor een beter systeem. 'Bijvoorbeeld wanneer kinderen naar een andere locatie worden gebracht. maar ook in de dagelijkse omgang. Dus op scholen en door begeleiders. Ze proberen er het beste van te maken, maar de cijfers laten zien dat het beter moet.'

