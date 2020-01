De ESNS-tips van... Inge van Calkar

Meer dan 350 bands, zangers, rappers en andere acts treden tussen woensdag en zondag in de Groninger binnenstad op tijdens het popfestival Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Wie moeten we in de gaten houden?

Groninger artiesten bieden de helpende hand en geven drie tips voor de komende editie van ESNS. Ook geven ze antwoord op de vraag wie de Popprijs moet winnen.



De tips van... Inge van Calkar

'Tijdens ESNS staat de wereld voor mij een beetje op de kop', vertelt de zangeres. De Groningse heeft met haar band een succesvol jaar achter de rug. Ze scoorde meerdere hits en maakte haar acteerdebuut in de theatervoorstelling Rise of the Blue City.

Hoewel ze niet is opgenomen in het officiële programma, treedt ze tijdens ESNS drie keer op. 'Voor mij is het elk jaar weer een kans om mezelf en m'n band te laten zien aan mensen die eindelijk eens van het Westen naar Groningen komen.'

1) Eefje de Visser

'Mijn eerste tip is een vrouw waar ik al langer fan van ben: Eefje de Visser. Ik volg haar al langer maar ik zette haar muziek thuis nooit op. Dat is nu anders want ze heeft nu werk uit dat ik fenomenaal goed vind.'

Eefje de Visser is vrijdag na middernacht te zien in de Stadsschouwburg. Zaterdag staat ze om 22 uur op Noorderslag.

2) Altin Gün

'Mijn tweede tip is een band die ik vorig jaar op Noorderslag zag. Ik was helemaal blown away. Voor mij was het de band van het jaar. Ze zijn Nederlands-Turks en maken opzwepende, te gekke muziek: Altin Gün.'

Altin Gün speelt zaterdag om 20.30 uur op Noorderslag.

3) Blanks

'Ik heb hem zelf nog nooit gezien maar het is een Grunneger en hij gaat super hard', introduceert Van Calkar haar derde tip. 'Ik denk dat we hem moeten checken zolang het nog kan hier in Nederland: Blanks, oftewel Simon de Wit.'

De uit Harkstede afkomstige Simon de Wit staat als Blanks komende vrijdag om 20.25 uur in De Machinefabriek aan de Bloemstraat. Zaterdag is hij om 21.15 uur te zien op Noorderslag.

Wie verdient de Popprijs?

Op Noorderslag wordt traditiegetrouw de Popprijs uitgereikt. De prijs gaat naar een artiest die in het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar ging de prijs naar Ronnie Flex. Herman Brood, Anouk en Tiësto wonnen de prijs eerder.

'Wat de Popprijs betreft denk ik dat er maar eentje kan zijn die hem moet krijgen: Duncan Laurence.'

De Popprijs wordt zaterdag om 23.30 uur op Noorderslag uitgereikt.

Inge van Calkar treedt tijdens Eurosonic op in de Coffee Company aan de Ebbingestraat, in Warhol aan de Papengang en in Amusino Casino in de Gelkingestraat.

Lees ook:

- De ESNS-tips van... Davine