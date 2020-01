OM eist celstraf tegen kickbokstrainer voor seks met leerlinge (update)

De officier van justitie vindt dat de proeftijd vijf jaar moet duren en dat de man die periode geen les mag geven aan jongeren onder de achttien jaar.

Wereldkampioen

Het meisje begon in januari 2013 als dertienjarige met haar kickboks-lessen. De talentvolle leerlinge werd meermalen wereldkampioen.

Het meisje trainde vijf keer in de week op de sportschool in Roden. De man uit Nieuw-Roden bracht haar 's avonds na de trainingen naar huis in de gemeente Eemsmond. 'Dat deed ik, omdat dat gezin weinig geld had en het was telkens erg laat geworden', zei de man tegen de rechter.

'Te verliefd'

Volgens het slachtoffer had ze vanaf haar veertiende seksueel contact met haar trainer. De verdachte ontkent dit: 'Dat begon toen ze zestien jaar oud was'. Het meisje vertelde begin 2015 aan haar moeder over de seksuele relatie met de 38-jaar oudere man.

Haar moeder stapte naar de politie. Haar dochter wilde geen aangifte doen, omdat ze naar eigen zeggen te verliefd was op de man. Ze deed later alsnog aangifte

Hetze

Hij was het slachtoffer geworden van een hetze tegen hem, zei de man tegen de rechter. Het slachtoffer en haar moeder plaatsten op Facebook berichten over deze verboden relatie. 'Hierdoor kreeg ik alles en iedereen over mij heen. Er werd mij verweten dat ik aan mijn eigen kinderen zat. Dat ik een pedofiel zou zijn', zei hij. Hij had naar eigen zeggen een vader-dochter relatie met zijn leerlinge. 'Die liep na haar zestiende uit de hand'.

Flirten

Het meisje stuurde de man via WhatsApp liefdesverklaringen. Ze was toen veertien jaar oud. 'Ik kan dan moeilijk spreken van een vader-dochter relatie', zei de rechter tegen de verdachte.

'Dat was flirten', verklaarde de man. De officier van justitie tilt er zwaar aan dat de man een gezagsverhouding had met zijn leerlinge en daarvan misbruik maakte.

'Werkstraf

De advocate van de man pleit gezien de omstandigheden waarin alles gebeurde en het tijdsverloop voor een werkstraf. De schadevordering zou moeten worden afgewezen, aldus de raadsvrouw.

Het bericht is geüpdatet met de eis tegen de kickbokstrainer.