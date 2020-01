Woningoverval in Scheemda in Opsporing Verzocht

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de woningoverval in Scheemda op 9 november 2018. Toen werd een 62-jarige man rond 22:30 uur in zijn slaap overvallen in zijn woning aan de Zwaagsterweg.

Drie overvallers dreigden hem iets aan te doen als hij niet meewerkte. In zijn boerderij in Scheemda runt het slachtoffer ook een kaaswinkel. De daders namen onder meer geld uit de kassa mee.

Golf of Polo

Volgens de politie vluchtten de drie in een auto in de richting van Noordbroek. Uit beelden die in de uitzending getoond worden, blijkt dat de overvallers vermoedelijk in een donkere Volkswagen Golf of Polo reden, of een auto die daar op lijkt.



Signalement

Van de drie verdachten is het signalement vrijgegeven. Een van de verdachten is een vrij lange, blanke man van ongeveer tussen de 30 en 40 jaar oud is, die Nederlands sprak zonder accent.

De andere twee personen waren iets kleiner dan de eerste verdachte, ongeveer tussen de 25 en 30 jaar oud. Eén man van de twee is zeker een man, de ander zou een vrouw kunnen zijn.

Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20:35 uur te zien op NPO 1.

