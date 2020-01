De ESNS-tips van... Bert Hadders

Meer dan 350 bands, zangers, rappers en andere acts treden tussen woensdag en zondag in de Groninger binnenstad op tijdens het popfestival Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Wie moeten we in de gaten houden?

Groninger artiesten bieden de helpende hand en geven drie tips voor de komende editie van ESNS. Ook geven ze antwoord op de vraag wie de Popprijs moet winnen.

De tips van... Bert Hadders

'Ik heb niet zoveel met Eurosonic/Noorderslag', begint Bert Hadders monter. 'Meestal heb ik ook geen kaartje. Ik ga vaak naar optredens in kroegen buiten het officiële programma om. Het is me eigenlijk ook teveel. Misschien is het de leeftijd. Ik weet het niet, maar ik heb wel wat tips opgezocht.'

1) Molchat Doma

Mijn eerste tip is Molchat Doma uit Belarus, beter bekend als Wit-Rusland. Ze zingen in hun eigen taal. Ik weet niet welke taal dat is, kon er niks van verstaan maar ik vond het wel mooi. Het stoort me dat iedereen in het Engels zingt. Daarom dus Molchat Doma, maar ook omdat de zanger zo'n mooie snor heeft. Ze maken een beetje new wave, jaren '80 met drumcomputers en synthesizers.

Molchat Doma is donderdagnacht om 1.15 uur te zien in Vera aan de Oosterstraat.

2) Alyona Alyona

'Mijn volgende tip is Alyona Alyona uit Oekraïne. Ze zingt ook in haar eigen taal. Sterker nog, ze rapt in die taal. Het is een vrij forse juffrouw. Ze schijnt een schooljuf te zijn die zich overal kwaad over maakt. Dat kunnen wij dan niet zo goed verstaan maar het komt wel over.'

Alyona Alyona staat donderdag om 22.15 uur in Huize Maas.

3) Bobby Oroza

'De volgende artiest die ik tip, zingt wel in het Engels maar hij heeft ook zo'n mooie snor en daarom heb ik hem gekozen. Bobby Oroza uit Finland. Hij maakt mooie soulmuziek met toch een knipoog en met een fantastisch clipje.'

Bobby Oroza is woensdag 15 januari om 22.10 uur te zien in de Barn (een tijdelijk podium op de Grote Markt).

Wie verdient de Popprijs?

'Davina Michelle. Waarom? Het is meer omdat ik wil dat ze die krijgt. De prijs gaat waarschijnlijk naar een of andere rapper waar ik nog nooit van gehoord heb. Davina Michelle ken ik wel. Dat liedje trof me verschrikkelijk. Duurt te lang. Het is zo'n nummer waar je de radio harder voor zet. Een goed liedje met een zinnige tekst. Mijn dochter van vier wil hem de hele dag horen dus dat zegt genoeg over de kwaliteit van het liedje.'

Davina Michelle is vrijdag om 23.25 uur te zien op het gratis toegankelijke Eurosonic Air op de Grote Markt. Zaterdag staat ze op Noorderslag.