Jorden van Foreest boekt tweede zege in Wijk aan Zee

Jorden van Foreest heeft bij het Tata Steel Chess-toernooi in Wijk aan Zee de Rus Daniil Dubov verslagen. De Stadjer boekte daarmee z'n tweede zege in drie partijen.

In een wilde partij greep de oudste Van Foreest-telg met de witte stukken een beslissend voordeel na enkele onzorgvuldigheden van zijn tegenstander. Dubov stribbelde nog even tegen, maar toen Van Foreest op zet 34 zijn dame offerde was de rest een kwestie van techniek. Op de 47ste zet gooide de Rus de handdoek definitief in de ring.



Carlsen en Anand

Met twee punten uit drie partijen doet de 20-jarige grootmeester met de besten mee in de Masters-groep. Andere deelnemers in deze hoogste groep zijn verder onder anderen wereldkampioen Magnus Carlsen, oud-wereldkampioen Viswanathan Anand en Anish Giri, de beste Nederlandse schaker.

Van Foreest is op papier de zwakste speler van zijn groep, maar doet het voorlopig dus erg goed. In de eerste ronde versloeg hij verrassend de Chinees Yu Yangyi. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Jeffery Xiong.



Lucas van Foreest



In de lagere, maar tevens sterke Challengers-groep, speelde zijn broer Lucas van Foreest remise tegen Erwin 'l Ami uit Woerden. In de slotstelling had de 18-jarige grootmeester weliswaar een stuk minder, maar kon hij eeuwig schaak geven. Het is de derde remise op rij van de Nederlands kampioen in Wijk aan Zee.

Dinsdag neemt Jorden het met wit op tegen Carlsen, de beste schaker van de wereld. Ook Lucas heeft in de vierde ronde wit. Hij speelt tegen het Duitse talent Vincent Keymer.

Het is de 82ste editie van het toernooi in Wijk aan Zee, voorheen ook wel bekend onder de namen Hoogovens Schaaktoernooi en Corus-toernooi.



