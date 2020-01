Kijk terug: waar ligt de grens op Facebook? (discussie)

Kijk hier de discussie terug:



Wat kan wel en wat kan niet? Vanaf 19:00 uur gaan we graag in gesprek met jou over het 'grijze' gebied.

We leggen een aantal stellingen voor in de livestream via Facebook. We bespreken deze met Annemarie Heite (bekend van het aardbevingsdossier en zeer actief twitteraar) en Willem Groeneveld (journalist Stadsblog Sikkom) en onze eigen redactieleden.

Je kunt zelf actief deelnemen aan de discussie via de reacties en telefonisch (050-3188288).