Live: Praat mee over de grenzen op Facebook

Wat gaan we er aan doen om onze social-kanalen weer tot een 'veiliger speelveld' te maken? Over die vraag buigen we ons maandagavond op Facebook.

Kijk mee met de discussie:



Praat mee

Wat kan wel en wat kan niet? Vanaf 19:00 uur gaan we graag in gesprek met jou over het 'grijze' gebied. We leggen een aantal stellingen voor in de livestream via Facebook. We bespreken deze met Annemarie Heite (bekend van het aardbevingsdossier en zeer actief twitteraar) en Willem Groeneveld (journalist Stadsblog Sikkom) en onze eigen redactieleden.

Je kunt zelf actief deelnemen aan de discussie via de reacties en telefonisch (050-3188288).

Verharding

Op social media gelden kennelijk andere fatsoensregels dan op straat. Op onze eigen Facebookpagina treedt een verharding op, met name in het afgelopen jaar.

We zien het bij gepolariseerde discussies. Zwarte Piet, klimaatmaatregelen en immigratie waren er al. De boerenprotesten zijn daar bij gekomen. Ja, het is gelukkig een kleine minderheid. Maar wel een luidruchtige minderheid die het voor de rest verpest en die de toon in discussies in toenemende mate bepaalt.

Waardevolle spiegel

Vooropgesteld: nog steeds zijn de meeste reacties op onze social-kanalen respectvol. Mensen houden ook ons een waardevolle spiegel voor: stellen ons vragen over de manier waarop wij verhalen brengen en zetten ons en anderen daarmee aan het denken. Het leidt tot betere berichtgeving.

Ook komen er waardevolle tips binnen van Groningers die aandacht voor iets willen. Door van onze Facebookpagina weer een 'veilige' omgeving te maken, willen we juist deze groep mensen weer een stem geven.

Lees ook:

- Alles over onze actie Tou Eem