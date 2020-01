'Groningers hebben te weinig ambitie voor een Michelinster'

'Je hebt hier een aantal goede restaurants waar de mensen echt goed koken, maar ze ontwikkelen zich niet. Als het restaurant vol zit zijn de meeste eigenaren tevreden.' Waarmee Hermus niet alleen de eigenaren van restaurants verwijt dat ze geen Michelinsterren krijgen, maar ook het publiek. 'Er is hier te weinig publiek voor een sterrenrestaurant, dus is de ambitie er niet.'



Maar volgens Hermus zijn er meer redenen dat er geen sterren in Groningen zijn. 'Groningen heeft een jonge hoofdstad, daar rouleren de tentjes snel en komen er eerder koffietentjes dan restaurants.'

Wel toekomst

'Natuurlijk hadden we in de provincie wel Verhildersum van Dick Soek, die had een ster. Maar nu is hij met andere dingen bezig. Goed genoeg voor een ster, maar hij heeft geen menukaart. Dat is één van de verplichtingen voor een ster.'

Hermus ziet zelf wel toekomst in een nieuw sterrenrestaurant in Groningen. 'Ik woon nu zelf in het westen, maar we hebben in het noorden zoveel mooie producten waar je mee uit de voeten kan. Hier liggen enorm veel kansen. De Groningse cuisine is echt mogelijk.'

