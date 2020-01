RUG ontslaat medewerker vanwege fraude van 1,2 miljoen euro

Ook is aangifte gedaan van subsidiefraude en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 1,2 miljoen euro dat niet bij de RUG terecht kwam.

Twijfels

Vorig jaar maart schorste de universiteit het drietal al, nadat er grote twijfels waren gerezen rond de financiering van de stichting Network on Humanitarian Action, die geen banden heeft met de RUG maar wel stond ingeschreven op het adres van de letterenfaculteit.

De stichting was, buiten medeweten van de universiteit, opgericht om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen voor een Europees universitair programma voor studenten die hulp willen bieden in crisisgebieden.

'Geschrokken van de ernst'

Collegevoorzitter Jouke de Vries: 'We zijn geschrokken van de ernst van de geconstateerde feiten. Door hun handelen hebben de betrokkenen een groot risico genomen op reputatieschade voor de universiteit. Het vertrouwen van de studenten, de partneruniversiteiten en de Europese Commissie is door het handelen van de betrokkenen bovendien ernstig geschaad.'

Hij vervolgt: 'We zien de persoonlijke kant in deze zaak, van mensen die jarenlang uiterst gedreven bezig zijn geweest met het NOHA-programma. Maar we kunnen niet anders concluderen dan dat hierbij fors grenzen zijn overtreden en dat dit niet zonder gevolgen mag blijven voor de betrokken medewerkers. We zullen alles in het werk stellen om het geschonden vertrouwen bij de internationale partners te herstellen.'

